Caminhão com camisas do Botafogo avaliadas em R$ 2 mi é roubado no Rio

Um caminhão com milhares de camisas do Botafogo foi roubado no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal O Globo e confirmada pelo UOL Esporte junto à Polícia Civil do Rio de Janeiro.

O caminhão foi roubado nesta sexta-feira (13), na Avenida Brasil, uma das mais movimentadas do Rio.

A carga iria reabastecer as lojas do clube para as compras de Natal. A estimativa é de que a mercadoria vale mais de R$ 2 milhões, segundo o jornal.

O UOL entrou em contato com o Botafogo, mas ainda não obteve resposta. A Reebok, fornecedora de material esportivo do clube, também foi procurada e não irá se manifestar.

O registro foi feito na Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), que investiga o caso.

Diligências estão em andamento para recuperar a carga e apurar a autoria do crime.