Auxiliar de Abel Ferreira no Palmeiras, Andrey Lopes negocia com o Athletico-PR

Rebaixado à Série B do Brasileirão, o Athletico-PR negocia com Andrey Lopes, também conhecido como Cebola, para o cargo de treinador em 2025. O profissional é um dos auxiliares de Abel Ferreira no Palmeiras.

O Furacão está em busca um técnico desde a demissão de Lucho González, após a queda à Segunda Divisão. Segundo apurou a Gazeta Esportiva, Andrey viu a possibilidade de assumir a equipe paranaense com bons olhos e inclusive viajou a Curitiba para discutir o negócio.

A reportagem também soube que o Athletico-PR ofereceu a Cebola um contrato de dois anos.

Andrey Lopes integra a comissão técnica fixa do Palmeiras desde 2017. No final do ano passado, ele chegou a receber uma oferta do América-MG, também para disputar a Série B, mas à época preferiu permanecer no Verdão.

Cebola comandou o time alviverde à beira do gramado em sete oportunidades. Ele soma, no total, seis vitórias e uma derrota.

Antes de fazer parte da comissão técnica do Palmeiras, Andrey foi auxiliar de Dunga na Seleção Brasileira entre 2014 e 2016. Ele passou, ainda, por Grêmio e Internacional. Caso aceite o convite do Athletico-PR, o profissional iria fazer seu primeiro trabalho como treinador efetivo.