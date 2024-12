Após susto em campo, Bove visita CT da Fiorentina

O treino da Fiorentina antes do compromisso contra o Bologna pelo Campeonato Italiano foi marcado por momentos de emoção. O clube recebeu a visita de Edoardo Bove neste sábado.

Foi o primeiro contato do atleta após 12 dias de internação. Ele sofreu um mal súbito durante o duelo entre a Fiorentina e a Inter de Milão, pelo Campeonato Italiano.

Nas redes sociais, a Fiorentina divulgou imagens de Bove em sua visita. Ele foi bastante aplaudido e festejado pelos companheiros e funcionários do clube.

O que aconteceu?

No dia 1º de dezembro, em jogo contra a Inter de Milão, Bove desmaiou no gramado aos 16 minutos do primeiro tempo (0 a 0 no placar) em meio a convulsões, segundo as imagens de televisão, cercado por seus companheiros de equipe e adversários, que mostravam evidente preocupação.

Os primeiros exames descartaram "lesões graves do sistema nervoso central e do sistema cardiorrespiratório", mas foi constatada uma parada cardíaca que acabou revertida.

Bove teve implantado um desfibrilador subcutâneo. Em função desse procedimento, o atleta não poderá mais atuar no futebol italiano, portanto ele terá de buscar um clube em um país que permita esse tipo de situação, como acontece na Inglaterra.