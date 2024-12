Títulos e momentos marcantes: relembre a trajetória de Dudu pelo Palmeiras

Após quase 10 anos, a história de Dudu com o Palmeiras chegou ao fim nesta quinta-feira. O clube alviverde anunciou a rescisão de contrato em comum acordo com o camisa sete, que não defenderá mais o Verdão a partir de 2025.

Ao todo, o atacante marcou 88 gols e anotou 96 assistências em 462 jogos. Além disso, ele conquistou 12 títulos e se tornou um dos maiores campeões do Verdão. Relembre a trajetória do camisa sete pelo time palestrino.

2015: vice no Campeonato Paulista e título da Copa do Brasil

Dudu foi anunciado no dia 11 de janeiro de 2015, após o Palmeiras superar a concorrência dos rivais Corinthians e São Paulo. O atacante assinou seu primeiro vínculo por quatro temporadas.

O Palmeiras chegou à final do Campeonato Paulista, contra o Santos. A equipe venceu o jogo de ida por 1 a 0, mas foi superado na volta por 2 a 1. No segundo embate, Dudu recebeu cartão vermelho direto após partir para cima do árbitro e deixou o Verdão com um a menos. Nos pênaltis, o Peixe derrotou o Alviverde, que ficou com o vice-campeonato estadual.

A redenção do camisa sete estava destinada para o fim daquele ano. O Palmeiras chegou à final da Copa do Brasil, e o adversário foi o próprio Santos, algoz alviverde no Paulista. No jogo de ida, vitória do Santos por 1 a 0. A história do Campeonato Paulista poderia se repetir se não fosse por Dudu. Na volta, o atacante marcou os dois gols do Palmeiras, que venceu a partida por 2 a 1 e levou a decisão para os pênaltis. O Verdão derrotou o Peixe nas penalidades, se sagrou tricampeão do torneio, e o camisa sete conquistou seu primeiro título pelo clube.

2016 e 2017: título do Campeonato Brasileiro e primeira renovação de contrato com o Palmeiras

O atacante e o Palmeiras conquistaram Campeonato Brasileiro em 2016. Com seis gols e dez assistências, Dudu foi um dos principais destaques da equipe, que conquistou o torneio pela nona vez em sua história. O Palmeiras encerrou a Série A com 80 pontos, e o atacante foi o líder de assistências da competição.

Em fevereiro de 2017, o camisa sete renovou seu contrato com o time paulista pela primeira vez. O vínculo, que se encerraria no final de 2018, foi estendido até dezembro de 2020.

A Sociedade Esportiva Palmeiras e o atacante Dudu chegaram nesta quinta-feira (12) a um acordo para antecipar o fim do contrato firmado pelo jogador com o Maior Campeão do Brasil.

2018: melhor temporada individual e terceiro título pelo Palmeiras

Em 2018, Dudu passou pela sua melhor temporada individual com a camisa do Palmeiras. Ao todo, o atacante participou de 64 jogos, com 14 gols e 18 assistências, superando as 30 participações em tentos em 2015.

Além disso, o atacante conquistou seu terceiro título pelo clube. O Verdão foi decacampeão do Campeonato Brasileiro naquela temporada, após somar 80 pontos em 38 rodadas. Dudu foi novamente o líder de assistências do torneio, com 14. Ele também colocou sete bolas na rede na competição.

2019 e 2020: segundo ano sem títulos e fim da primeira passagem pelo Palmeiras

Em 2019, Dudu seguiu mantendo o alto nível apresentado nas temporadas anteriores. Ao todo, o atacante balançou as redes 13 vezes e concedeu 17 assistências em 64 jogos, mas não comemorou nenhum título.

No ano seguinte, Dudu colocou ponto final em sua primeira passagem pelo Palmeiras. Em julho, o jogador foi anunciado por empréstimo pelo Al-Duhail, do Catar, que desembolsou 7 milhões de euros (R$ 42,1 milhões na cotação atual) para contar com o atacante. Sua saída ocorreu em meio à uma acusação de agressão de sua ex-esposa.

Dudu chegou a disputar os dois primeiros jogos do Palmeiras na Libertadores daquele ano, antes de se transferir para o Catar. O Verdão acabou sendo campeão do torneio, e Dudu recebeu a medalha mesmo não atuando em grande parte da campanha. Além disso, ele jogou o Campeonato Paulista daquela temporada, também conquistado pelo time da Barra Funda.

2021: retorno ao Palmeiras e conquista da Libertadores

Em junho de 2021, Dudu retornou ao Palmeiras após uma temporada no futebol catariano. O atacante fez parte da campanha vitoriosa da equipe na Libertadores, além do desempenho no Brasileiro, somando quatro gols, duas assistências e 28 jogos no ano.

2022: três títulos e disputa de todos os jogos do Brasileiro

O Palmeiras conquistou três títulos em 2022: o Campeonato Paulista, a Recopa Sul-Americana e o Brasileiro. No Estadual, Dudu disputou 12 jogos e foi importante no jogo de volta da final contra o São Paulo, ao fazer a jogada do terceiro gol do Verdão, que venceu a partida por 4 a 0.

Já no Brasileirão, Dudu foi uma das principais peças da equipe, junto com Raphael Veiga e Gustavo Scarpa. O camisa sete marcou sete gols e nove assistências e disputou todos os 38 jogos do time.

2023 e 2024: lesão no joelho direito e fim da segunda passagem

2022 foi o último bom ano de Dudu pelo Palmeiras. Em agosto de 2023, o atacante sofreu grave lesão no joelho direito e perdeu todo o restante da temporada. Ele voltou a entrar em campo em junho de 2024, mas não conseguiu retomar a titularidade e perdeu espaço com Abel Ferreira.

Em junho deste ano, Dudu surpreendeu todo mundo e foi anunciado pelo Cruzeiro. No entanto, o atacante voltou atrás e decidiu permanecer no Palmeiras. A relação com a diretoria, no entanto, ficou abalada, e sua saída definitiva foi tomada em comum acordo.