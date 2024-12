Senna na Zona Norte de SP: ex-piloto teve 3 'casas' na região; veja fotos

A ligação do maior ídolo brasileiro da Fórmula 1, Ayrton Senna, com a Zona Norte de São Paulo, onde morou da infância à juventude, sempre foi forte e algo que ele tinha orgulho em lembrar em entrevistas. Senna ocupou ao menos três endereços na região.

Casa na Condessa Siciliano

Antes de virar um dos maiores nomes na história do automobilismo, Ayrton Senna morou na Rua Condessa Siciliano, no Jardim São Paulo, durante a infância, entre as décadas de 60 e 70. Na época, o bairro era conhecido pela tranquilidade de suas ruas, onde as crianças brincavam em segurança. Anos depois, com a chegada do metrô, a estação do Jardim São Paulo ganhou o nome de Ayrton Senna para homenagear o ídolo brasileiro.

Ayrton gostava de escalar as grades da janela da casa na Condessa Siciliano; à direita, a fachada do imóvel atualmente Imagem: Reprodução/Acervo da família/ASE 2024/Redes Sociais/Google Maps

Casa na Vila Maria

Outro endereço ligado ao ex-piloto foi a Rua Dr. Édson de Mello, 96, na Vila Maria Alta, onde funcionava o seu escritório. Construída em 1970, a casa hoje abriga uma escola infantil. A residência térrea é bastante ampla, com um terreno de 601 metros quadrados.

O local abrigou a Ayrton Senna Promoções e Empreendimentos LTDA empresa que cuidava dos negócios envolvendo Senna. Após sua morte, a casa se transformou em um espaço totalmente dedicado à memória do piloto. Até 2013 funcionou ali a Torcida Ayrton Senna.

A casa na Vila Maria já foi sede do escritório de Senna; hoje o imóvel abriga uma escola infantil Imagem: Reprodução/Acervo da família/ASE 2024/Redes Sociais/Google Maps

Casa na Cantareira

Com o sucesso crescente nas pistas, Ayrton comprou uma mansão na avenida Nova Cantareira, no bairro do Tucuruvi. A fachada é mostrada no documentário Senna por Ayrton. Em 1991, diversos grupos de pessoas, entre moradores e fãs de outras regiões, correram até a porta da residência para comemorar com gritos, palmas e assovios a primeira vitória dele no GP do Brasil, em 1991.