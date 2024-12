João Reis e Daniel Dutra vencem e completam as semis da Procopio Cup

A Procopio Cup, evento que dá ao campeão um convite para o qualifying do Rio Open de 2025, já tem suas semifinais definindas. Nesta sexta-feira, o pernambucano João Lucas Reis (#401 do mundo) e o paulista Daniel Dutra da Silva (#304) venceram seus respectivos jogos e carimbaram suas vagas para a reta final da competição.

O primeiro a triunfar foi Reis. No primeiro jogo da Quadra Central da Sociedade Harmonia de Tênis nesta sexta, ele superou o catarinense Pedro Boscardin (#498) por 6/3, 4/6 e 10/6. A partida valia uma das primeiras posições no grupo Fuad Mattar, que já tinha Pedro Sakamoto (#336) classificado.

Em seguida, foi a vez de o veterano Daniel Dutra da Silva, de 36 anos, encarar o adolescente João Pedro Bonini (#116 no ranking mundial juvenil), de 17, em outro duelo direto valendo um lugar nas semifinais pelo grupo Fernando Gentil. Quem levou a melhor foi o veterano, que aplicou 6/3, 3/6 e 10/7 e também garantiu seu lugar no fim de semana.

"Joguei bem hoje. Depois da derrota de ontem, é sempre difícil se concentrar no dia seguinte. Foi um jogo difícil, mas joguei bem. O João sacou muito bem, estava difícil ler o saque dele. Mas no match tie-break, consegui ficar no jogo e aproveitar as chances que tive na reta final", disse Dutra da Silva.

O outro jogo do dia, também pelo grupo Fernando Gentil, teve João Schiessl (#541), que entrou em quadra já classificado, contra Guto Miguel, de 15 anos, que não tinha mais chances de avançar. Schiessl venceu por 4/6, 6/3 e 10/1.

Quem pega quem

A programação deste sábado na Procopio Cup começa às 12h (de Brasília), com Schiessl diante de Reis. Em seguida, a outra vaga na final será decidida entre Sakamoto e Dutra da Silva.

A final será no domingo, também às 12h, e apenas o campeão do evento ganha um convite para o qualifying do Rio Open de 2025.