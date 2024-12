Depay é pop: Atacante impulsiona marketing, vendas e mídias do Corinthians

Memphis Depay é pop. Não só pelo carisma ou pelos passeios em meio aos fãs, mas principalmente pelo trabalho de marketing que faz com o Corinthians.

Linha própria, faixinhas e tranças

Memphis chegou ao Timão levando muito do seu estilo ostensivo para o dia a dia do clube. Com penteados diferentes a cada rodada, o jogador criou tendência entre os torcedores, que aderiram rapidamente às tranças. Cabelos parecidos com os do jogador são vistos constantemente nas redes sociais. As trancistas responsáveis por cuidar das madeixas do craque viram seus negócios bombarem.

O atacante ganhou uma linha própria de camisetas, em outubro. A linha exclusiva está disponível apenas nas lojas oficiais do clube e ganhou força com os fãs. Os preços das camisetas variam entre R$ 139,99 (infantil) e R$ 179,99 (adulto).

As testeiras, famosas 'faixinhas de cabeça', usadas pelo holandês durante os jogos também viraram febre entre os corintianos. O acessório custa R$ 60 e tem larga saída na loja principal da Neo Química Arena, inclusive esgota facilmente em dias de partidas em casa.

Memphis Depay, além de ser um grande atleta, é uma marca poderosa. Basta olhar para as arquibancadas da Neo Química Arena em dias de jogo e ver torcedores imitando seu gesto clássico com os dedos nos ouvidos, usando uma testeira. Seu carisma, identificação com os fãs e dedicação em campo geram novas oportunidades de receita, e certamente outros lançamentos estão por vir.

Vinicius Manfredi, superintendente de marketing do Corinthians, após o lançamento da linha oficial de Memphis

Ídolo acessível e mídias de sucesso

O UOL apurou que Memphis é de fácil trato no dia a dia com o time de comunicação do Timão, sempre sendo solícito na criação de conteúdo para as redes sociais.

Fontes do CT ouvidas pela reportagem afirmam que a barreira do idioma não impede que o jogador seja um dos mais esforçados para atender a demandas de mídias.

No último mês, o atacante ganhou aproximadamente 500 mil novos seguidores no Instagram, ultrapassando a marca de 19 milhões de fãs na plataforma. E, muito da sua popularidade nas redes sociais, é aproveitada pelo clube.

Além disso, Depay está no top 3 de atletas mais buscados do Google. Vídeos do jogador em passeios pela região metropolitana de São Paulo viralizaram nas redes sociais e tomaram o noticiário esportivo nos últimos meses.