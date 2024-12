Schiessl derrota Daniel Dutra e vai à semifinal na Procopio Cup

A Procopio Cup, evento que dá um convite para o qualifying do Rio Open, já tem um segundo semifinalista classificado. O paulista João Eduardo Schiessl, de 20 anos e atual número 511 do mundo, conquistou sua vaga entre os quatro melhores ao derrotar Daniel Dutra da Silva (#304), por 7/6(4), 5/7 e 15/13 - o terceiro set foi disputado em formato de match tie-break, até 10 pontos.

Com o resultado, Schiessl passa a somar duas vitórias em dois jogos, já que estreou com vitória sobre João Pedro Bonini por dupla 6/2 na terça-feira. Ele lidera sozinho o grupo Fernando Gentil, que também tem os jovens João Bonini e Luis Augusto Miguel, que duelaram na outra partida desta quinta. Bonini levou a melhor por 6/4 e 6/2 e agora soma um triunfo e um revés, empatado com Danielzinho. Miguel, com duas derrotas, já não tem mais chance de avançar às semifinais.

"Foi uma loucura completa. Joguei muito bem praticamente o jogo inteiro. No primeiro set, foi muito no detalhe mas consegui levar. No segundo set, parecia que estava tudo encaminhado, tive 5/2 e três match points, mas o Daniel subiu muito o nível, me complicou e conseguiu vencer. No match tiebreak, saí perdendo por 6/1, mas consegui voltar. Foi uma luta completa, muita entrega para ganhar depois de alguns match points salvos, outros perdidos. No final, me passou pela cabeça que eu poderia classificar, e isso foi uma motivação extra para vencer. Estou muito feliz com a vitória", disse o tenista de 20 anos.

Sexta-feira decisiva

A rodada desta sexta-feira, com quatro jogos, vai definir as vagas restantes nas semifinais da Procopio Cup. No mesmo grupo Fernando Gentil, Schiessl encara Miguel com a chance de somar seu terceiro triunfo e passar às semis como primeiro colocado de sua chave. Enquanto isso, Danielzinho e Bonini fazem um duelo direto pela outra vaga entre os quatro melhores do torneio.

A situação não é muito diferente no grupo Fuad Mattar. Pedro Sakamoto, que venceu seus dois jogos, já está classificado e vai avançar como primeiro colocado se levar a melhor no duelo com José Pereira, que já não tem chances de avançar. A outra vaga nas semifinais será definida em confronto direto entre João Lucas Reis e Pedro Boscardin.

Programação

18:00 (de Brasília)

Quadra Central: Sakamoto x Pereira

Quadra 2: Schiessl x Miguel

A seguir

Quadra Central: Reis x Boscardin

Quadra 2: Bonini x Dutra da Silva