Zé Rafael está na mira do Santos e pode sair do Palmeiras, diz PVC

Zé Rafael está na mira do Santos e de outros grandes clubes do futebol brasileiro e pode deixar o Palmeiras, informou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

O Zé Rafael tem o interesse do Santos. Em Minas Gerais, também existe interesse do Atlético e do Cruzeiro. Mas nenhum deles fez proposta pelo Zé Rafael até agora. Estão na fase de estudos.

Paulo Vinícius Coelho

Segundo PVC, o Bahia é outro destino possível de Zé Rafael, que brilhou no clube antes de ser contratado pelo Palmeiras.

Ontem, ouvi uma história que não se confirma que poderia haver uma troca para o Zé Rafael voltar ao Bahia. O time tem interesse, mas não vai aceitar nenhum tipo de negócio, não vai dar jogador em troca pelo Zé Rafael e está estudando se ele é indispensável para o ano que vem.

Mas o Bahia olha com interesse para o retorno do Zé Rafael, que do Bahia veio para o Palmeiras e pode voltar.

Paulo Vinícius Coelho

'Palmeiras não vai dificultar saída de Zé Rafael'

PVC acrescentou que, do lado do Palmeiras, não há interesse em travar uma possível negociação de Zé Rafael com outros clubes da Série A, inclusive o Santos.

O Zé Rafael não é um jogador inegociável, mas o Palmeiras não tem lista de dispensa — o Palmeiras não está dispensando ninguém. O que o Palmeiras está fazendo é observar o mercado, entender o momento e o desejo de cada jogador.

Se chegar uma proposta pelo Zé Rafael que o Palmeiras julgue boa e se o Zé Rafael quiser ir, o Palmeiras não vai dificultar.

Paulo Vinícius Coelho

