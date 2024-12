Veterano revela meta de quebrar recorde de Demian Maia no UFC

Depois de perder três combates seguidos, Michael Chiesa deu a volta por cima na carreira. No UFC 310, evento realizado no último sábado (7), em Las Vegas (EUA), o veterano do MMA finalizou Max Griffin, emplacando a segunda vitória consecutiva. Empolgado com o triunfo, o americano, que também atua como comentarista de lutas, agora mira quebrar o recorde de um brasileiro na organização.

Na coletiva de imprensa pós-show, Chiesa revelou o desejo de superar Demian Maia, dono do maior número de vitórias por finalização via mata-leão no UFC. Em sua trajetória na liga, o veterano obrigou os adversários a darem os tradicionais três tapinhas de desistência nove vezes. Como possui sete triunfos pelo mesmo método, o americano, radiante por se tornar faixa-preta de jiu-jitsu na última sexta-feira (6) e vencer no dia do seu aniversário, confessou que ganhou motivação para prolongar sua carreira no MMA e buscar tal marca.

"Vi que empatei com Florian, com sete finalizações por mata-leão. Agora, tenho que perseguir o grande Demian e tentar passar das nove. Isso criou outro pequeno objetivo para mim. Obviamente, o objetivo continua o mesmo. Quero ser campeão, senão qual é o sentido de lutar? Foram 24 horas muito especiais para mim. Obter minha faixa-preta e obter uma vitória por finalização no meu aniversário, acho que nunca terei um período de 24 horas melhor na minha vida fora do meu casamento. Estou muito feliz com meu desempenho", declarou o atleta.

Registro de Chiesa no MMA

Michael Chiesa, de 37 anos, é um veterano do MMA e compete pelos meio-médios (77 kg) do UFC. O americano iniciou sua trajetória no esporte em 2010 e estreou na companhia em 2012. Pela modalidade, 'Maverick' venceu a 15ª edição do 'TUF' e integrou o top-15 da categoria da empresa durante anos.

Profissionalmente, o atleta construiu um cartel composto por 18 vitórias e sete derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Al Iaquinta, Beneil Dariush, Carlos Condit, Diego Sanchez, Francisco 'Massaranduba', Jim Miller, Neil Magny, Rafael dos Anjos e Tony Ferguson.