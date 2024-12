Técnico do Corinthians feminino admite saídas e fala sobre missão de suceder Arthur Elias

O treinador do time feminino do Corinthians, Lucas Piccinato, foi um dos premiados da 55ª edição do Bola de Prata, entregue pela ESPN. Eleito melhor técnico do Brasileirão, ele falou sobre a possibilidade de perder atletas para 2025.

Piccinato não esconde que o elenco das Brabas devem sofrer baixas. Uma delas já foi confirmada: Millene, que já deu adeus ao Timão nas redes sociais e, segundo apuração da Gazeta Esportiva, deve acertar com a Ferroviária.

Ela, todavia, pode não ser a única a deixar o Timão. Yasmin, recentemente, também disse que não deve ficar. Já Gabi Portilho, Ju Ferreira e Jheniffer têm contrato apenas até o final do ano e seguem com futuro incerto. O treinador não revelou nomes, mas confirmou que saídas devem acontecer e garantiu que o time se manterá "competitivo".

"Acho que algumas jogadoras construíram uma história linda no clube. Ciclos terminam, as atletas buscam novos desafios. Muito respeito a tudo que construíram. Estamos trabalhando no mercado faz tempo. Para quem permanecer, sei que o Corinthians seguirá sendo uma equipe competitiva. E, quem sair, sei que terá uma trajetória de sucesso fora do Corinthians. Ciclos terminam, e o Corinthians seguirá sendo forte", avaliou.

Todo mundo brilhando e no estilo para receber o Prêmio Bola de Prata! pic.twitter.com/QrpQmAVyYE ? Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) December 9, 2024

Piccinato também discorreu sobre a missão de suceder Arthur Elias. O treinador, multicampeão pelo clube, saiu para assumir a Seleção Brasileira e entregou "uma granada sem pino" nas mãos de Lucas.

"Foi um desafio bem grande. Eu até brinco que o Arthur entregou uma granada sem pino na minha mão. Qualquer pessoa sentiria essa responsabilidade, o mínimo seria vencer tudo. Ganhamos três dos quatro títulos que queríamos. Mas olhamos de uma maneira muita grata, com expectativa que 2025 seja ainda melhor", disse.

Apesar da enorme cobrança, o Corinthians de Lucas Piccinato conquistou três taças em 2024: a Supercopa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Além disso, foi vice para o Palmeiras no Paulistão.

As Brabas, agora, traçam planos ousados e sonham alto para 2o25. Segundo rumores, o clube monitora a contratação de Andressa Alves e também da Rainha Marta, que não descarta a possibilidade.