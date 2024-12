São Paulo via em Oscar solução para ter 'quarteto mágico' titular em 2025

O São Paulo via em Oscar a solução para conseguir escalar um meia de criação ao lado do trio Lucas, Luciano e Calleri.

O que aconteceu

A diretoria são-paulina via Oscar como um camisa 10 com todas as características desejadas de armação e também com mobilidade. O clube quer um jogador que possa atuar pelo centro ou pelos lados.

A ideia é que o desejado meia de criatividade não seja excludente à titularidade de Luciano. O Tricolor quer um ataque que seja formado por Lucas, Luciano, Calleri e esse reforço.

A avaliação é que Oscar poderia cair pelos lados em dados momentos do jogo e combinar com Luciano por dentro para armar o time. Agora, o clube vai procurar no mercado alguém com essas características.

O Tricolor avaliava que Oscar teria sucesso nos pontos onde James Rodríguez fracassou. O São Paulo queria que James fosse mais móvel em campo, mas o colombiano não se adaptou — além dos problemas crônicos extracampo de James, que Oscar não teria.

Oscar entrou em contato com o jornalista André Plihal, da ESPN, na noite da última terça-feira (10) para afirmar que não irá acertar com o São Paulo. O meia alegou questões familiares e quis avisar logo para não criar falsas expectativas no torcedor são-paulino.

Revelado pelo Tricolor, Oscar deixou o clube na justiça para jogar pelo Internacional e deixou mágoas no torcedor. Depois que saiu do Inter, porém, o jogador deu diversas declarações de que gostaria de voltar a vestir a camisa do São Paulo. Ao UOL, revelou que queria ter feito mais pelo clube do Morumbis.