São Paulo renova com Henrique até o final de 2028

Nesta quarta-feira, através de nota oficial, o São Paulo informou que chegou a um acordo para a renovação do contrato de Henrique. O vínculo do atacante de 18 anos, que era válido até o final da próxima temporada, agora se encerra em 31 de dezembro de 2028.

"Primeiramente agradeço a Deus e ao São Paulo por confiar e acreditar no meu trabalho, é uma honra e um privilégio poder vestir essa camisa, estou muito feliz e motivado para 2025", declarou o atleta.

"Esta temporada integrando o elenco profissional foi de muito aprendizado e amadurecimento para mim. Pude fazer a minha estreia pelo São Paulo, em um dia que vou guardar para sempre no coração, hoje me sinto mais bem preparado para continuar me dedicando e sonhando ainda mais alto", acrescentou.

?? O São Paulo definiu a renovação de contrato do jovem atacante Henrique, de 18 anos, que assinou um novo vínculo até 31 de dezembro de 2028 - o antigo era válido até o fim da próxima temporada. Saiba mais > https://t.co/ehKFfVmiBa#MadeInCotia#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/ksQblTFQiH ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 11, 2024

Nascido em Joinville, Santa Catarina, Henrique chegou às categorias de base do Tricolor com sete anos de idade. O jovem foi destaque no sub-17 e sub-20, recebendo, em 2024, a oportunidade de integrar o elenco profissional.

Sua estreia ocorreu no dia 25 de agosto, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando o São Paulo recebeu o Vitória no Morumbi e venceu por 2 a 1.

"Acompanho de perto o nosso dia a dia em Cotia e vejo a evolução de nossos talentos. Henrique é mais uma prova da força do nosso trabalho na base. Fico feliz com essa renovação que possibilita a utilização desse jovem talento em 2025", afirmou o presidente Julio Casares.

"A renovação do Henrique é parte do nosso projeto de valorização dos meninos formados em Cotia, que são muito importantes para nós. Acreditamos muito na qualidade dele. É um jogador de drible e velocidade que chegou ao clube muito novo, teve uma trajetória de destaque na base e tem demonstrado evolução aqui no nosso dia a dia", disse Carlos Belmonte, diretor de futebol.