São Paulo precisa pagar quantia ao Porto por Wendell, explica PVC

O São Paulo está perto de fechar com o lateral esquerdo Wendell, mas vai precisar ressarcir o Porto, informou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Wendell tem contrato no clube português até junho de 2025.

Wendell pode ter novidade hoje. Mas o São Paulo precisa pagar um dinheiro ao Porto pela rescisão. O Porto não vai dificultar a saída do Wendell, mas não vai liberar de graça. Uma coisa é não dificultar, outra coisa é liberar de graças — o Wendell não vem de graça.

O São Paulo precisa disponibilizar uma quantia para pagar ao Porto e acha que isso pode avançar hoje.

Paulo Vinícius Coelho

O colunista explicou que o Tricolor está otimista com a negociação, embora ela esteja mais difícil do que parecia quando Wendell voltou ao radar são-paulino.

A contratação de um lateral esquerdo é uma das prioridades no São Paulo para o início de 2025.

No CT da Barra Funda, se entende que esse avanço pode acontecer hoje, e o Wendell pode ser o lateral esquerdo do São Paulo.

Mas não está tão simples como pareceu duas semanas atrás, quando surgiu de novo o nome do Wendell.

Paulo Vinícius Coelho

