São Paulo: Lista da Copinha tem dois 'profissionais'; veja inscritos

A lista de 30 atletas inscritos pelo São Paulo na Copa São Paulo de Futebol Jr. conta com dois jogadores que 'pertencem' ao elenco profissional do time: Igão e Henrique Carmo.

O que aconteceu

A dupla passou a maior parte da temporada treinando no CT da Barra Funda com o técnico Luis Zubeldía. Henrique fez sua estreia profissional no decorrer da temporada, enquanto Igão entrou no final do último jogo do ano.

Ryan Francisco e Lucas Ferreira, que subiram para o último jogo do ano, também estão inscritos no torneio de base. Ryan Francisco inclusive fez sua estreia profissional contra o Botafogo; Ferreira ainda não.

A tendência, porém, é que Henrique e Igão viajem com o grupo profissional para os Estados Unidos em pré-temporada, enquanto Ryan Francisco e Ferreira sigam com o técnico Allan Barcelos para disputar a Copinha.

A lista ainda pode ter cortes e a principal preocupação do Tricolor é com Marques Rickelme. O lateral-esquerdo com convocações para as seleções de base recentemente se recuperou de gravíssima lesão ligamentar e novamente se lesionou na final da Copa do Brasil sub-20. Dessa vez, foi o outro joelho e um caso bem mais simples: a previsão de recuperação é de um mês, mas ele deve passar todo o mês de dezembro fora de combate e a tendência é que seja cortado do grupo.

Confira a lista de inscritos na Copinha:

Goleiros: João Pedro, Luciano e João Paulo

Laterais: Igor Felisberto, Marques Rickelme, Maik, Raphael, Guilherme Reis e Felipe Oliveira

Zagueiros: Kauê, Pedro Andrade, Luis Osorio, Lucas Loss, Igão e Hugo Galdino

Volantes: Negrucci, Hugo Fernandes, Samuel, Pedro Bezerra e Guilherme Batista

Meias: Matheus Alves, Lucas Ferreira e Luiz Henrique

Atacantes: Henrique Carmo, Paulo Sérgio, Ryan Francisco, Pedrinho, Lucca, Perivan e Gustavo Miranda

Confira a prévia de numeração: