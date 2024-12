Sakamoto vence outra e vai à semifinal atrás de convite para o Rio Open

Pedro Sakamoto voltou a vencer na fase de grupos da Procopio Cup e se colocou perto de um lugar nas semifinais da competição que dá um convite para o qualifying do Rio Open de 2025. Nesta quarta-feira, na quadra central da Sociedade Harmonia de Tênis, o paulista de 31 anos, atual número 336 do mundo, derrotou o pernambucano João Lucas Reis por 7/6(7) e 6/2.

Com o triunfo, Sakamoto agora lidera de forma isolada o grupo Fuad Mattar, sendo o único invicto após duas rodadas, e já garante uma vaga para as semifinais. Na terça-feira, primeiro dia do evento, ele também derrotou o catarinense Pedro Boscardin (#498) por 6/2 e 7/5.

Boscardin, por sua vez, se recuperou nesta quarta e bateu José Pereira (#506) por 6/3 e 7/6(5). Assim, catarinense e pernambucano estão igualados com uma vitória cada e vão duelar pela outra vaga nas semifinais. José Pereira, com duas derrotas em dois jogos, já não tem mais chance de avançar.

A outra chave da Procopio Cup só teve uma rodada por enquanto. No Grupo Fernando Gentil, o veterano Daniel Dutra da Silva (#304), de 36 anos, derrotou o adolescente Luís Augusto Miguel, de 15 anos, por 6/0 e 6/0, enquanto João Schiessl (#541) bateu Pedro Bonini por duplo 6/2.

A segunda rodada do grupo será jogada nesta quinta-feira, a partir das 18h locais. Primeiro, Miguel encara Bonini. Em seguida, Dutra da Silva e Schiessl duelam pela liderança.