Nate Diaz é acusado de agredir segurança em boate de Las Vegas; veja a cena

Conhecido como um dos lutadores com o temperamento mais explosivo, Nate Diaz fez jus à fama e se envolveu em mais uma polêmica fora dos octógonos. Ex-astro do UFC, o 'bad boy' foi acusado de cometer agressão contra um segurança de uma boate em Las Vegas (EUA). De acordo com os registros judiciais obtidos pelo site 'TMZ Sports', um processo de contravenção foi aberto e está em andamento contra o veterano das artes marciais mistas.

Ainda segundo os documentos do caso, o episódio teria ocorrido no dia 25 de agosto, pouco depois da meia-noite, enquanto Diaz e alguns amigos tentavam entrar no 'Omnia', uma boate localizada dentro do famoso hotel de luxo 'Caesars Palace'. As testemunhas alegaram à polícia que Nate e seus colegas estariam atrasando a fila do caixa do estabelecimento. E quando um segurança se aproximou do grupo para checar se havia algo de errado, a confusão começou.

Os documentos afirmam que Diaz teria empurrado o funcionário do clube, sendo prontamente empurrado de volta pelo segurança. Após o breve confronto, o ex-lutador do UFC atingiu o rosto do indivíduo com uma espécie de empurrão mais forte com a mão aberta, que também pode ser interpretado como um tapa, que chegou a derrubar o óculos do alvo. A descrição da confusão bate com um vídeo que viralizou justamente no início de setembro nas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Ainda de acordo com os registros judiciais, Nate e o funcionário da boate foram devidamente afastados por outros membros da equipe de segurança do estabelecimento, a fim de evitar uma briga ainda mais generalizada. Acionados, os policiais chegaram até o local, mas o bad boy americano já havia ido embora. Segundo o site 'TMZ Sports', um mandado de prisão foi emitido posteriormente para Diaz, que tende a responder pela confusão no Tribunal futuramente.

Histórico de brigas na rua

Dono de um pavio curto, Nate coleciona episódios polêmicos fora dos octógonos. Em 2023, o ex-lutador do UFC se envolveu em uma briga de rua em Nova Orleans (EUA). Filmada, a confusão mostrava o veterano 'apagando' um homem, identificado como Rodney Petersen e conhecido como o 'sósia' do youtuber Logan Paul, com uma guilhotina justa. Acusado de lesão corporal de segundo grau, Diaz se entregou à polícia e chegou a ficar preso até ser libertado mediante pagamento de fiança.

Former UFC Fighter Nate Diaz getting into an altercation with a Bouncer at a club pic.twitter.com/4t1nkOT9cq

- Southland Post (@SouthlandPost) September 5, 2024