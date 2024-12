Mauro Cezar: Flamengo de Bap não deve começar gestão com caras contratações

O Flamengo não deve abrir o cofre para contratações milionárias no início de 2025, analisou o colunista Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte desta quarta-feira (11).

É bom o torcedor do Flamengo não ficar muito animado com relação a contratações.

O Flamengo tem vários pagamentos a fazer pelos jogadores que contratou. Ok, isso está em uma programação, mas até que ponto isso consome ou não receitas futuras do clube, que tem agora uma nova despesa que é o estádio?

Vai ter que começar a gastar dinheiro para o estádio — tem que obter as licenças necessárias, descontaminar o terreno. E tudo isso vai custar dinheiro. Quanto? Ainda não se sabe com precisão.

Então, são várias prioridades que estarão à frente da contratação de jogadores caros.

Mauro Cezar

Segundo Mauro Cezar, o Flamengo deve buscar boas oportunidades de mercado para reforçar pontualmente o elenco.

Um jogador livre do mercado e tal, pode ser. Mas o pagamento de multas elevadas, não.

Tirando o De La Cruz, que foi à vista, os demais [reforços deste ano] são todos contratados de forma parcelada, como acontece em 99% dos casos no mercado da bola aqui no Brasil e fora.

Mauro Cezar

O Flamengo sofreu com a série de lesões em jogadores importantes após a Copa América e estourou o orçamento de 2024 com os reforços de última hora no meio do ano, como Gonzalo Plata e Carlos Alcaraz.

Além disso, o Rubro-Negro gastou mais de R$ 145 milhões na aquisição do terreno no Gasômetro, somando o valor pago em leilão e na perícia judicial. O clube ainda pagará uma complementação de R$ 23,9 milhões, totalizando um custo de R$ 170 milhões pelo terreno.

