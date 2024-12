Massa projeta decisão em última etapa da Stock Car e se diz satisfeito com ano: "Temporada muito boa"

Neste domingo, a Stock Car conhecerá o campeão de sua 46ª edição. Oito pilotos chegam ao Autódromo de Interlagos com chances de título, e um deles é um velho conhecido da torcida brasileira: Felipe Massa, ex-piloto da Fórmula 1.

Estão na briga pelo troféu inédito os pilotos Felipe Baptista (Crown Racing), Felipe Massa (TMG Racing), Julio Campos (Pole Motorsport), Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time), Ricardo Zonta e Bruno Baptista (RCM Motorsport) e Rafael Suzuki (TMG Racing). Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel), por sua vez, vai atrás do tricampeonato.

Felipe Baptista é o líder da competição, com 844 pontos somados. O paulista de 21 anos pode se tornar o segundo mais jovem campeão da história da Stock Car. Enquanto isso, Massa também quer seu primeiro título e classificou a corrida deste fim de semana como "uma batalha".

"Ah, vai ser uma batalha, vai ser uma luta nas duas corridas, tanto sábado como domingo. A gente está na luta, tem muitos pilotos nessa briga e com possibilidade de vencer o campeonato. Vamos tentar fazer o melhor, vamos tentar fazer o máximo, primeiro na classificação e depois conseguir dois resultados bons, eficientes para a gente conseguir estar nessa disputa até a bandeirada final, que é na segunda corrida", declarou Massa em entrevista à Gazeta Esportiva no evento beneficente Futebol de Pilotos.

Apesar da decisão acontecer neste fim de semana, Massa já fez uma breve análise do que foi a temporada com a TMG Racing. O brasileiro, que está com 804 pontos e ocupa a terceira colocação, e subiu ao pódio em seis oportunidades nesse ano, além de ter feito uma volta mais rápida.

Caso se consagre campeão, Massa pode repetir os feitos de Ingo Hoffmann, Chico Serra e Rubens Barrichello, pilotos que correram na Fórmula 1 e também levaram o título na Stock Car. Entretanto, mesmo antes da etapa decisiva, Massa já se disse muito satisfeito com sua trajetória no ano.

"Muito boa, uma temporada muito, muito boa. Eu tive alguns problemas no carro, falta de sorte que aconteceu e me tiraram pontos importantes. Mas eu estou muito satisfeito com a minha temporada e a evolução não minha, como da equipe também. Então a gente tem aí um ano para celebrar como resultado. Tomara que a gente consiga celebrar ainda mais fazendo um resultado perfeito nesse final de semana", finalizou Massa.

A etapa de Interlagos da Stock Car começa já nesta sexta-feira com os treinos livres. No sábado, acontece a prova de classificação, às 09h40 (de Brasília), e depois a corrida sprint, às 16h. Por fim, a corrida oficial está marcada para as 14h30 deste domingo.