Ian Machado Garry pede desculpa a Charles Do Bronx após derrota no UFC 310

A parceria entre Ian Machado Garry e a equipe 'Chute Boxe Diego Lima' parece, de fato, estar consolidada. Há pouco mais de um ano, o irlandês desembarcou em São Paulo (SP) para treinar na academia que tem como seu principal expoente o ex-campeão peso-leve (70 kg) Charles 'Do Bronx' Oliveira. E desde então, a relação entre o meio-médio (77 kg) e os membros do time brasileiro parece ter florescido. Prova disso foi a forma como 'The Future' lidou com sua derrota no UFC 310, no último sábado (7).

Mesmo com a presença de Charles Do Bronx e Diego Lima no seu corner, Ian foi superado por Shavkat Rakhmonov no 'co-main event' da edição de número 310. Após o show, já na casa em que estava hospedado em Las Vegas (EUA), o promissor lutador irlandês encontrou consolo nos braços do ex-campeão brasileiro e pediu desculpas - em bom português - pelo resultado negativo. A imagem foi compartilhada através de um vídeo publicado no canal do 'Youtube' de Garry.

"Desculpa, professor. Desculpa, professor", disse Garry ao abraçar Charles.

Fim da invencibilidade

A derrota para Shavkat Rakhmonov no UFC 310, colocou um ponto final na invencibilidade de Ian Machado Garry no MMA profissional. Agora, com o revés por pontos no último sábado, o lutador irlandês - sétimo colocado no ranking meio-médio do Ultimate - possui um cartel de 15 vitórias e uma derrota.

