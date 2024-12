Fifa oficializa sedes das Copas do Mundo de 2030 e de 2034

A Fifa confirmou nesta quarta (11), em reunião extraordinária do Conselho da entidade, as sedes das Copas do Mundo de 2030 e de 2034.

O que aconteceu

A Copa de 2030 terá Espanha, Portugal e Marrocos como países sede, mas três partidas serão realizadas na América do Sul em celebração ao centenário da competição. Argentina, Uruguai e Paraguai receberão uma partida cada um, enquanto o restante do torneio ocorrerá na Península Ibérica e em solo marroquino. O Mundial de seleções foi realizado pela primeira vez em território uruguaio, em 1930.

Com isso, o torneio vai ocorrer em seis países de três continentes diferentes. As duas nações europeias e a africana se uniram em candidatura conjunta, que foi a única apresentada de maneira oficial para organizar o torneio completo. Enquanto isso, a partida de abertura terá como palco o Estádio Centenário, em Montevidéu, que sediou a primeira final da história.

Já a Arábia Saudita receberá a Copa de 2034. A realização do torneio "caiu no colo" do país do Oriente Médio, já que a Fifa definiu que as candidaturas para a edição teriam de vir da Oceania ou Ásia. O projeto saudita ganhou amplo apoio entre os asiáticos, em movimento semelhante ao que houve com o Qatar para 2022, e foi o único oficializado. A Arábia Saudita promete realizar a maior edição da história em um único país.

As três candidaturas foram aprovadas por aclamação. Todos os representantes dos países-membros do Conselho da Fifa votaram aplaudindo durante o congresso, sem a formalidade de votação.

As propostas de Espanha/Portugal/Marrocos e a da Arábia Saudita receberam nota 4,2 de 5 segundo avaliação da Fifa. Já a candidatura dos países sul-americanos para sediar os jogos de comemoração ao centenário foi avaliada em 3,6.