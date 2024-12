Fifa confirma sedes das Copas do Mundo de 2030 e 2034; saiba detalhes

Nesta quarta-feira, a Fifa, em reunião extraordinária do Conselho da entidade, confirmou as sedes das Copas do Mundo de 2030 e 2034.

A Copa de 2030 terá Espanha, Portugal e Marrocos como países-sede. Porém, três jogos serão realizados no Uruguai, na Argentina e no Paraguai, em comemoração ao centenário do maior torneio de futebol do planeta, disputado pela primeira vez em solo uruguaio, em 1930.

A partida de abertura será realizada no Estádio Centenário, em Montevidéu, que foi sede da primeira final da história das Copas do Mundo.

"Hoje nós estamos decidindo a sede de uma Copa, a sede do centenário do Mundial. Podemos mostrar ao mundo, como disse o presidente Infantino, que o futebol nos une. Estamos em uma frente histórica e podemos mostrar um bom trabalho em equipe para fazer história unindo três continentes atrás de uma paixão", afirmou Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol.

Com isso, a edição de 2030 será disputada em seis países de três continentes diferentes. A Espanha já sediou o Mundial em 1982, com conquista da Itália.

Já a edição de 2034 será disputada na Arábia Saudita. Os representantes das 211 federações-membro da Fifa aprovaram a candidatura saudita, única na disputa, ao término de um processo limitado a países da Ásia e da Oceania pelo princípio de rodízio geográfico.