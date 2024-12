Ferrari anuncia que vai fornecer motores e câmbio para nova equipe da Fórmula 1

A Ferrari confirmou nesta quarta-feira que vai fornecer motores e caixas de câmbio para a Cadillac F1, nova equipe da Fórmula 1, a partir de 2026. A presença do time da General Motors no futuro grid ainda precisará ser oficializado pela direção da F-1 nos próximos meses.

No mês passado, a F-1 divulgou que chegou a um acordo, "em princípio", para apoiar a entrada da nova equipe americana no grid. Seria, assim, o 11º time do campeonato. A confirmação da inclusão da GM na competição ainda precisará seguir um rito que inclui reuniões, contratos e um cronograma.

Neste aspecto, o acordo entre a Cadillac F1 e a Ferrari é um passo à frente neste processo. "É ótimo ver o comprometimento de outra equipe americana, apoiada por uma das marcas mais respeitadas da indústria automobilística, num momento em que a popularidade da Fórmula 1 está aumentando nos Estados Unidos", comentou Fred Vasseur, chefe da Ferrari.

"Estamos muito satisfeitos por fornecermos à equipe nossa unidade de potência e caixa de câmbio como base desta colaboração técnica. Isso significa que continuaremos a ter duas 'equipes clientes' no campeonato com todos os benefícios que isso traz em termos de desenvolvimento técnico dentro da Ferrari", declarou, em referência à Haas, time americano presente no grid atual.

Responsável pelo projeto da GM na F-1, Graeme Lowdon também celebrou o acordo. "Estamos entusiasmados com a parceria com a Ferrari como fornecedor de unidade de potência e caixa de câmbio para nossa equipe Cadillac, reunindo dois legados notáveis. Escolher o parceiro certo para a unidade de potência é crucial e confiamos na paixão, na excelência da Ferrari e nas capacidades excepcionais de seu pessoal."