Ex-rivais, Talles Magno cita amizade com Hugo no Corinthians: 'É um irmão'

Ex-rivais no campo, amigos fora. Cariocas, o goleiro Hugo Souza e o atacante Talles Magno trilharam caminhos distintos no futebol, mas quis o destino que ambos se reencontrassem na cidade de São Paulo vestindo a camisa do Corinthians.

O que aconteceu

Hugo e Talles foram adversários durante anos no Rio de Janeiro, se enfrentando nos clássicos entre Flamengo e Vasco. Fora de campo, a dupla mantinha uma amizade próxima e frequentavam a casa um do outro.

O atacante diz que o goleiro 'virou um irmão' ao longo dos anos. Agora em São Paulo, os dois convivem quase todos os dias juntos também fora do clube e registram os momentos nas redes sociais. "Gêmeos do Timão", brincou Talles Magno, em postagem recente no Instagram.

A gente se conhece há muito tempo. Independente de termos sido rivais no Rio de Janeiro (Vasco x Flamengo), a gente sempre se comunicou, sempre fomos na igreja, nós tínhamos amigos em comum e aí sempre ficamos perto, não foi sempre aquela amizade junta, mas constantemente perto. Pegamos uma amizade, ele com meus familiares e eu com os dele, ele ia lá em casa e almoçava com a gente, fazia banquete e virou meu irmão.

Talles Magno, em entrevista ao UOL