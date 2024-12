Ex-Corinthians, Róger Guedes se torna alvo do Flamengo para a próxima temporada

O Flamengo já pensa na temporada 2025. Após a realização da eleição, na segunda-feira, o foco está voltado para o planejamento do próximo ano. Luiz Eduardo Baptista, o Bap, foi eleito o presidente do clube. E um dos objetivos do novo presidente rubro-negro é o atacante Róger Guedes, com passagens por Palmeiras e Corinthians.

O atacante de 28 anos está no Al-Rayyan, do Catar, desde meados do ano passado. De acordo com o site GE, as partes já conversam para uma eventual negociação. O Flamengo tem interesse em contratar o atleta de forma definitiva.

O clube carioca espera uma sinalização do Al-Rayyan para dar seguimento às tratativas. Para a nova diretoria do Flamengo, Róger Guedes seria o substituto ideal de Gabigol, que não permanecerá no time rubro-negro. Guedes pode atuar em funções variadas no ataque.

QUAL O SALÁRIO DE RÓGER GUEDES?

O atacante tem contrato com o Al-Rayyan até a temporada 2027. Em 2023, o Corinthians acertou a venda do atleta para o clube do Catar por US$ 10 milhões, cerca de R$ 48 milhões na cotação da época. Róger Guedes ficou com a maior parte da quantia: 60%, cerca de R$ 28,8 milhões.

No Oriente Médio, o salário do jogador se aproxima de R$ 5 milhões por mês. Os valores podem representar um obstáculo para o Flamengo nas negociações.

Com a camisa do Al-Rayyan, o atacante soma 46 partidas, com 34 gols marcados e seis assistências. No futebol brasileiro, ele também atuou por Criciúma e Atlético-MG.