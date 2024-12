Enquete: torcedores elegem Ferreirinha como melhor contratação do São Paulo em 2024

Ferreirinha foi eleito nesta terça-feira, em enquete promovida pela Gazeta Esportiva, o reforço do São Paulo que teve o melhor desempenho em 2024. O atacante foi o mais votado pelos torcedores são-paulinos.

De acordo com a votação, Ferreirinha recebeu 41,03% dos votos, bem à frente de Luiz Gustavo, segundo mais votado, com 28,21%. O atacante André Silva, com 11,54%, fecham o top-3. Erick, Bobadilla, Marcos Antônio, Sabino, Santiago Longo, Ruan Tressoldi e Jamal Lewis foram os outros nomes.

Ferreirinha eleito reforço do São Paulo de 2024 com melhor desempenho, com 41,03% dos votos. (Foto: Reprodução / Gazeta Esportiva).

Ferreirinha, de fato, foi importante para o São Paulo na temporada. Após um início tímido, o atacante conseguiu se destacar e assumiu a titularidade da posição. Ao todo, ele marcou oito gols e deu duas assistências em 49 jogos disputados no ano.

Contudo, uma lesão sofrida no clássico contra o Palmeiras, em agosto, tirou o camisa 47 dos gramados por dois meses. Após retornar de lesão, o atacante não marcou nem deu assistências.

Contratado junto ao Grêmio no início da temporada, Ferreirinha foi considerada uma das contratações mais badaladas do São Paulo para 2024. Ele tem vínculo com o Tricolor até o fim de 2027.