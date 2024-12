Doha mantém símbolos da Copa e terá Botafogo em estádio que era para acabar

Após dois anos, a Copa do Mundo muitas vezes parece não ter acabado em Doha, no Qatar. Sede da Copa Intercontinental que terá um duelo nesta quarta-feira (11), no jogo entre Botafogo e Pachuca (MEX), a cidade ainda possui símbolos do Mundial de 2022 e mantém estádio que tinha a promessa de ser desmontado logo após a competição.

O local em questão é o 974, que será palco da partida entre brasileiros e mexicanos. Feito de contêineres, ele previa em seu projeto original acabar, com suas peças sendo doadas para parques, outros países ou até mesmo para a construção de uma nova arena. Porém, nada foi cumprido e ele segue de pé, ainda que com raríssimos jogos onde se consegue encher.

As justificativas para não ter sido desmontado até agora são muitas. Questões como demanda por infraestrutura esportiva, custo e logística para o desmonte e novos planos para ser utilizado como centro cultural e desportivo foram algumas das apresentadas.

A imprensa local também diz que o lado afetivo dos qataris pesou para o plano ainda não ter sido executado.

?É verdade que o estádio ia ser desmontado após a Copa do Mundo, mas depois que ganhou a admiração dos torcedores, ele foi preservado?, disse o jornalista Chafik Lallali.

Telles jogou no estádio na Copa

Lateral do Botafogo, Alex Telles ainda tem viva na memória as lembranças do estádio. Ele estava na seleção brasileira naquela Copa do Mundo e atuou no local.

Quando cheguei no treino hoje passou um filme na minha cabeça. Estive aqui no Mundial de 2022. Tive a felicidade de estrear numa Copa do Mundo, com a seleção brasileira, neste estádio. Mas também tive um momento menos positivo, que foi voltar aqui nas oitavas machucado. Mas Deus é muito bom, sempre reserva momentos maravilhosos. Eu não desisti em momento algum, sempre tive essa ambição porque sabia que esse momento chegaria novamente e estou voltando com o Botafogo para a disputa do Mundial.

Alex Telles

Em bom estado para a Copa Intercontinental

Estádio 974 tinha a promessa de ser desmontado logo após a Copa de 2022: Botafogo jogará no local Imagem: Bruno Braz / UOL

Apesar de todos os contratempos e da falta de rotina de eventos no estádio, o 974 está em boas condições para a Copa Intercontinental. O gramado está em excelente estado assim como as instalações internas.

O UOL esteve no local nesta terça (10) e conferiu que banheiros e corredores estão limpos. A estrutura para a imprensa também funciona bem. Diversas placas informativas orientam público e trabalhadores.

No caso dos banheiros, inclusive, eles estavam com ar-condicionado, algo que derruba a proposta inicial da Copa de 2022, onde o estádio não possuía uma refrigeração artificial por carregar a bandeira ecológica. Ele leva este nome por ter 974 contêineres.

Símbolos da Copa de 2022 nos pontos turísticos

Intercontinental: Ponto turístico em Doha ainda possui símbolos da Copa do Mundo de 2022 Imagem: Bruno Braz / UOL

Apesar de toda a beleza e modernidade de Doha, a cidade ainda segue com símbolos da Copa de 2022. O mais visível é o chamado "Way to The World Cup (Caminho para a Copa do Mundo)", na avenida Al Corniche, que ainda possui as letras "Fifa World Cup Qatar 2022" e os distintivos daquela competição.

Não há, porém, aquela iluminação da época. O local estava escuro e sem as bandeiras dos países que participaram daquela disputa. "Nada mudou da Copa para cá. Só ficou mais vazia a cidade", disse o jovem Mubarak, morador de Doha.