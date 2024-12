De olho no cinturão, Manel Kape mira revanche com Pantoja em caso de vitória no UFC Tampa

Neste sábado (14), no card principal do UFC Tampa, Manel Kape mede forças com Bruno Silva, o 'Bulldog'. E apesar de estar prestes a enfrentar um adversário embalado por quatro vitórias consecutivas, 'Starboy' já pensa além do confronto. E por um motivo nobre. Atento ao atual panorama do peso-mosca (57 kg) e de olho em uma disputa de cinturão, o angolano almeja tirar uma revanche contra Alexandre Pantoja do papel na temporada 2025.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Kape reforçou que, apesar do tropeço contra Muhammad Mokaev na última rodada, sua meta na empresa segue a mesma: buscar o 'title shot'. E em sua concepção, um triunfo impactante no último card do UFC em 2024 pode ser o suficiente para garantir a almejada chance de desafiar o campeão brasileiro.

"O meu planejamento continua o mesmo. Eu tenho certeza que depois dessa luta, com uma boa vitória, com uma vitória bem marcante, eu possa ser o próximo da luta pelo cinturão. Acho que nada mudou, mesmo em relação à última luta. Conversei com o pessoal do UFC e tudo continua na mesma direção", projetou Manel.

Elogios ao campeão

Com três defesas de cinturão e recordes atingidos, Pantoja estabelece, dia após dia, a sua era no Ultimate e se consolida como um dos campeões mais dominantes da companhia. Ciente destes números, Kape não contesta o mérito do brasileiro e rasga elogios aos seus desempenhos mais recentes. Entretanto, confiando no próprio potencial, Starboy garante que é o único adversário capaz de fazer frente ao veterano neste momento. Disposto a dar o troco em uma eventual revanche, o angolano almeja reencontrar o algoz em 2025.

"Não há palavras (para defini-lo). Ele fez e venceu. Não há argumentos quando a pessoa tem essas vitórias, esses números que ele já tem. Mas acho que o único lutador que está no (mesmo) nível para lutar com ele sou eu. Como viram, minha última luta (com ele) foi por decisão, e ganhei o segundo ou terceiro round contra ele. Como campeão ele é fenomenal, como lutador e pessoa também. Uma excelente pessoa, um excelente pai. Mas espero que no próximo ano a gente se encontre e a história possa ser mudada", destacou Kape.

Além de Bruno Bulldog, que enfrenta Manel Kape, outros dois brasileiros entram em ação no UFC Tampa deste sábado. Pelo card preliminar, Felipe Lima, que reside na Suécia, mede forças contra o americano Miles Johns. Já na porção principal do show, Vitor Petrino tenta se recuperar da primeira derrota sofrida na carreira em duelo contra Dustin Jacoby.