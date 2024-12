Botafogo perde para o Pachuca na estreia e dá adeus à Copa Intercontinental

Três dias depois de conquistar o Campeonato Brasileiro, o Botafogo foi eliminado da Copa Intercontinental na tarde desta quarta-feira. Na sua partida de estreia, diante do Pachuca, do México, o Alvinegro não conseguiu impor seu futebol e acabou derrotado por 3 a 0, no Estádio 974, em Doha, no Catar. Oussama Idrissi, Nelson Deossa e Salomón Rondón marcaram os gols do jogo, todos no segundo tempo.

O campeão da Concacaf vai enfrentar neste sábado, às 14 horas (de Brasília) na semifinal, o Al Ahly, do Egito, que eliminou o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, também com um triunfo por 3 a 0. Quem passar encara o Real Madrid, já garantido na final.

O Jogo

O Botafogo entrou em campo com uma formação alternativa, sem muitos titulares. Alex Telles, Marlon Freitas, Thiago Almada e Jefferson Savarino não iniciaram a partida e, sem eles, a equipe sentiu a falta de ritmo. No meio de campo, Gregore, Allan e Eduardo ainda não haviam atuado juntos e a equipe demorou a encaixar seu jogo.

O Pachuca dominou a partida até os 30 minutos. Com uma marcação alta e muita intensidade, os mexicanos não deram espaço e dificultaram a saída de bola alvinegra. Os mexicanos conseguiram algumas boas finalizações a gol, mas sem chances claras.

A partir dos 30 minutos, o Botafogo cresceu em campo e equilibrou as ações. Aos 36, em sua melhor chance na primeira etapa, Mateo Ponte recebeu de Luiz Henrique no bico da pequena área, após bela arrancada do ponta pela direita. O lateral bateu de primeira, mas apareceu um defensor para bloquear o chute e mandar a bola pela linha de fundo.

As duas equipes voltaram para o segundo tempo sem alterações. Com quatro minutos de bola rolando, o marroquino Idrissi abriu o placar com um golaço. A jogada começou com ele na ponta esquerda, próximo à linha lateral. O camisa 11 saiu costurando, tabelou com Bryan González e recebeu na área. Idrissi, então, deixou os dois zagueiros botafoguenses no chão e bateu para o fundo da rede.

Com a desvantagem no placar, o Fogão precisou correr atrás do prejuízo. Aos oito, Cuiabano recebeu na entrada da área e soltou uma bomba, obrigando o goleiro Carlos Moreno a se esticar para mandar para escanteio.

Artur Jorge agiu rápido e colocou Almada, Marlon Freitas e Júnior Santos em campo de uma só vez. O time partiu para cima do Pachuca e deixou a retaguarda desguarnecida. Aos 20, os mexicanos ampliaram e complicaram muito a vida dos alvinegros. Após bobeada na saída de bola, Pedrazza recuperou, avançou e rolou para Deossa na esquerda da área. O volante se livrou de Adryelson com um belo drible e bateu cruzado. Jhon aceitou e a bola morreu no fundo da rede.

Com a desvantagem de dois gols, só restava ao Fogão pressionar em busca do gol. O time brasileiro se mandou para frente e, no momento de maior pressão sobre os mexicanos, foi punido com o terceiro gol. Aos 33 minutos, em contra-ataque pela direita, Deossa deu para Idrissi, que serviu Rondón na entrada da área, pelo meio. O venezuelano bateu no canto e John não alcançou.

O Botafogo continuou insistindo até o final, mas não conseguiu o gol de honra.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO-BRA 0 X 3 PACHUCA-MEX

Local: Estádio 974, em Dohar (Catar)



Data: 11 de dezembro de 2024 (quarta-feira)



Horário: 14 horas (Brasília)



Árbitro: Danny Desmond Makkelie (Holanda)



Cartões amarelos: Cuiabano (Bot); Bryan González, Arturo González, Idrissi (Pac)



Gols:



PACHUCA: Idrissi, aos 4; Deossa, aos 20; Rondón, aos 33 min do 2º tempo

BOTAFOGO: John, Mateo Ponte (Tiquinho Soares), Alexander Barboza, Adryelson e Cuiabano; Gregore, Allan (Almada), Eduardo (Marlon Freitas), Luiz Henrique e Matheus Martins (Savarino); Igor Jesus (Júnior Santos)



Técnico: Artur Jorge

PACHUCA: Carlos Moreno, Luis Rodríguez, Sergio Barreto (Gustavo Cabral), Micolta e Bryan González; Pedro Pedraza (Hernández), Elias Montiel, Arturo González (Ángel Mena), Oussama Idrissi (Saldívar) e Bautista (Deossa); Salomón Rondón



Técnico: Guillermo Almada