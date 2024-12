Botafogo paga caro pelo calendário. Pode ser pior no Intercontinental 2025

Do UOL, no Rio de Janeiro

A derrota do Botafogo no Intercontinental, em partes, pode ser atribuída ao preço alto pela maratona na reta final do Brasileirão e da Libertadores. E o cenário para quem for o representante sul-americano na competição em 2025 pode ser ainda pior — caso seja um time brasileiro.

Por quê?

A Fifa mantém os planos de realizar o Intercontinental em 2025, mesmo com a organização em junho do novo Mundial de Clubes.

No calendário da CBF, no entanto, não há espaço reservado para essa competição do fim do ano.

Inclusive, o Brasileirão vai terminar em 21 de dezembro de 2025. A final da Libertadores será em 29 de novembro.

Ou seja, numa hipótese de repetição aproximada das datas do Intercontinental no ano que vem, o campeão da Libertadores, se for brasileiro, terá que escolher: joga o Brasileirão com time principal ou usa força máxima no Intercontinental?

O cenário pode se estender pelos próximos anos.

Mundial de Clubes em 2025. Copa do Mundo 2026. Copa do Mundo Feminina no Brasil em 2027. Copa América 2028. Mundial de Clubes 2029. Copa do Mundo 2030. Todas essas competições já geram na CBF o interesse ou até mesmo a obrigação de paralisar o Brasileirão no meio do ano.

Com isso, a Série A não só começa antes, em março, mas termina mais tarde, em dezembro.

Por ora, nada indica que a Fifa vá acabar com o Intercontinental.

Ao mesmo tempo, o desempenho sul-americano nos últimos anos fez com que a Fifa tirasse o representante da Conmebol da vaga direta nas semifinais. E em movimento contrário, o europeu já chega só na final.

Em termos de enfrentamento com times de outros continentes, talvez o Mundial de Clubes 2025 possa reduzir a desvantagem com os concorrentes. Os brasileiros chegarão no meio da temporada e menos desgastados fisicamente.

A rotina intensa do Botafogo

O Botafogo ganhou a Libertadores dia 30, em Buenos Aires, comemorou no Rio dia 1º. Jogou dia 4 em Porto Alegre. Ganhou o Brasileirão dia 8, no Rio, e viajou no início da madrugada para o Qatar. Seis horas de diferença no fuso, sem contar a quilometragem. Jogou nesta quarta (dia 11) em Doha, e perdeu por 3 a 0 para o Pachuca.

As primeiras reações dos botafoguenses, no entanto, deixaram de lado a questão do calendário:

"Não adianta a gente vir aqui falar que é o cansaço. Falhamos", disse o volante e capitão Marlon Freitas.