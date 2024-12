Botafogo estreia contra o Pachuca no Intercontinental com missão de superar cansaço

Menos de 72 horas depois de se consagrar campeão brasileiro, o Botafogo volta a campo nesta quarta-feira, em Doha, no Catar, para a estreia na Copa Intercontinental, nome do antigo Mundial de Clubes. O alvinegro carioca sobe ao gramado do Estádio 974 às 14h (horário de Brasília) para enfrentar o Pachuca, do México, e terá de superar o cansaço para sonhar com o título inédito.

A vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, no domingo, que garantiu o título nacional ao Botafogo após 29 anos, foi rapidamente comemorada pelo elenco. Os jogadores saíram do Estádio Nilton Santos direto para o Aeroporto do Galeão, onde embarcaram em um voo fretado para o Catar. A viagem durou aproximadamente 14 horas, com direito a escala no Marrocos para abastecimento.

"Agora vai na superação. O calendário é muito apertado, jogamos praticamente hoje, já viajamos, chegamos. Dormimos um pouco e já vamos treinar daqui a pouco. E amanhã já jogamos. Vai ter que ser na superação mesmo. Mas vamos descansar bem para poder fazer uma boa partida", disse o jogador, em entrevista ao canal SporTV.

O Botafogo utilizou um avião do New Englad Patriots, da NFL. A aeronave de alto padrão conta com assentos maiores, permitindo amenizar o desgaste físico dos atletas durante a viagem. O empréstimo foi um favor do americano Robert Kraft, dono da franquia de futebol americano, ao compatriota John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo. Os comandados do técnico português Artur Jorge fizeram apenas um treino antes do confronto com os mexicanos.

A equipe carioca acumula 74 jogos na temporada, número considerado alto para os padrões do futebol mundial. Somente o volante Marlon Freitas, capitão da equipe, realizou 64 jogos no ano. O duelo com o Pachuca será o sétimo compromisso do Botafogo em um período de apenas 20 dias. Neste período, venceu jogos importantes fora de casa, como o 3 a 1 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, e o 1 a 0 sobre o Internacional, no Beira-Rio, além do 3 a 1 sobre o Atlético-MG na final da Libertadores, com um jogador a menos desde o primeiro minuto.

O técnico Artur Jorge ainda não deve contar com o zagueiro Bastos. Segundo o clube, o angolano sentiu uma lesão de gravidade média no músculo posterior da coxa esquerda e não tem previsão de retorno. Adryelson, substituto nas partidas decisivas da equipe, incluindo a vitória 3 a 1 sobre o Atlético-MG na final da Libertadores, será o substituto. Na lateral-direita, o jovem uruguaio Mateo Ponte deve ser mantido na vaga do lesionado Vitinho, que só volta em 2025.

Esta será a primeira edição da Copa Intercontinental sob a nova nomenclatura. O torneio vai continuar a ser realizado anualmente, enquanto o Mundial de Clubes será disputado a cada quatro anos - a competição estreia o formato com 32 equipes em 2025, com a presença de Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Agora, os times brasileiros que sonham em ser campeões do mundo vão precisar jogar três jogos em vez de dois.

O duelo de quartas de final entre Botafogo e Pachuca foi intitulado pela Fifa como Dérbi das Américas. Trata-se do campeão da Conmebol contra o vencedor da Concacaf, federação da América Central e do Norte. A entidade vai conceder um troféu ao vencedor, assim como no duelo de semifinal, quando o classificado encara o egípcio Al-Ahly pela Challenger Cup, dia 14. A equipe africana eliminou o Al Ain, dos Emirados Árabes, na fase anterior. O representante da Uefa, no caso o Real Madrid, só entra em campo na final, marcada para 18 de dezembro.

O Pachuca não entra em campo desde 9 de novembro. Apesar do hexacampeonato da Copa dos Campeões da Concacaf conquistado em junho, o time mexicano vai mal das pernas e venceu apenas três vitórias no semestre. O clube terminou na 16ª colocação do Torneo Apertura do Campeonato Mexicano, que conta com 18 equipes, com apenas 13 pontos conquistados. Como não há rebaixamento, não sofreu riscos. O principal jogador do time é o experiente atacante venezuelano Salomón Rondón.

"Será um jogo duro e difícil. O Botafogo tem um grande treinador e um elenco amplo com grandes jogadores. Sem dúvida, as conquistas do Botafogo falam por si próprias sobre a capacidade do treinador e dos jogadores deles", disse Guillermo Almada, técnico do Pachuca.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO - John; Mateo Ponte, Adryelson, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus.

PACHUCA - Carlos Moreno; Carlos Sanchez, Sergio Barreto, Gustavo Cabral e Bryan Gonzalez; Pedro Pedraza, Elias Montiel; Arturo Gonzalez, Oussama Idrissi, Nelson Deossa; Salomon Rondon. Técnico: Guillermo Almada.

ÁRBITRO - Danny Desmond Makkelie (Fifa/Holanda).

HORÁRIO - 14h (horário de Brasília).

LOCAL - Estádio 974, em Doha, no Catar.