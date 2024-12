Bolasie se despede do Criciúma nas redes sociais: "Para sempre um carvoeiro"

Yannick Bolasie se despediu do Criciúma, nesta quarta-feira, através das redes sociais. O congolês de 35 anos não renovou seu contrato com a equipe catarinense e está livre no mercado para assinar com outro clube.

"Palavras nunca serão suficientes, mas quero agradecer ao clube e a todos os torcedores pelo carinho que me demonstraram desde que cheguei. A cidade me abraçou como se eu fosse um deles e, na verdade, sou agora e sempre serei. Criciúma está no meu coração e na minha alma. Para sempre um Carvoeiro", escreveu Bolasie em suas redes sociais.

Bolasie ficou sem clube no final de 2023, após deixar o Swansea City, do País de Gales, e foi contratado pelo Criciúma no último mês de março. Ao todo, disputou 36 jogos, marcou oito gols, sendo o artilheiro da equipe na temporada, e distribuiu quatro assistências.

O jogador fez sucesso entre os torcedores por suas atuações e dribles irreverentes. Fora dos gramados, suas publicações bem-humoradas nas redes sociais também viralizaram.

"Nessa temporada, vivemos muitos momentos ótimos juntos. Na vida, procuro sempre olhar o lado positivo. Tivemos muitos altos e baixos, mas todos permanecemos fortes juntos. Vim como jogador de futebol, saio como torcedor do Criciúma para sempre. Obrigado sempre", acrescentou o congolês.

No entanto, Bolasie não conseguiu evitar o rebaixamento do Criciúma para a Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe terminou o Brasileirão na 18ª posição, com 38 pontos conquistados.

