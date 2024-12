Até roupa típica: torcida do Botafogo faz festa em ponto turístico de Doha

Do UOL, em Doha (no Qatar)

A torcida do Botafogo começa a aparecer nos principais pontos turísticos de Doha, no Qatar, antes da estreia na Copa Intercontinental, nesta quarta-feira (11), às 14h (horário de Brasília), contra o Pachuca, do México.

O que aconteceu

Os botafoguenses têm se concentrado mais no Souq Waqif, tradicional mercado popular da cidade. Os alvinegros entraram no espírito cultural do local e muitos têm comprado as roupas típicas. O adereço mais vendido é a Ghutra, o lenço que se coloca na cabeça. No Souq Waqif ele estava saindo a cerca de R$ 50 na conversão.

A maioria dos torcedores fechou a viagem para Doha em cima da hora, depois que o time sagrou-se campeão da Libertadores, dia 30 de novembro.

"Não teve muito muito planejamento. A gente viu o avião que tinha, o hotel que deu e viemos", disse um dos torcedores, minimizando a viagem de mais de 14 horas:

"É o problema que sempre sonhamos viver, então vamos cansados mesmo".

Botafogo e Pachuca se enfrentam pelas quartas de final da Copa Intercontinental. A partida acontecerá no estádio 974, um dos utilizados na Copa do Mundo de 2022. Quem vencer enfrenta o Al Ahly, do Egito, na semifinal. O Real Madrid já é um dos finalistas.