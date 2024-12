Arsenal x Monaco: onde assistir ao vivo e horário do jogo da Champions

O Arsenal recebe o Monaco às 17h (de Brasília) desta quarta (11), no Emirates Stadium, pela 6ª rodada da Liga dos Campeões.

A partida será transmitida ao vivo pelo Space. O Placar UOL acompanha os lances em tempo real.

As duas equipes têm a mesma campanha, empatadas com dez pontos cada uma. Foram três vitórias, um empate e uma derrota até então, com o Arsenal levando ligeira vantagem no saldo de gols (6 a 5).

O Arsenal vem de seis jogos de invencibilidade, tendo vencido quatro desses jogos. Já o Monaco se recuperou e venceu o último jogo, após ter emendado duas derrotas seguidas.

Será o terceiro confronto entre os dois times na história. Atualmente, o retrospecto está equilibrado, com cada um tendo uma vitória. Ambos se encontraram nas oitavas da Champions de 2014/15.

Arsenal x Monaco

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

Data e horário: 11 de dezembro de 2024, às 17h

Transmissão: Space