Arsenal x Monaco: escalações e onde assistir ao jogo pela Liga dos Campeões

Nesta quarta-feira, o Arsenal visita o Monaco, pela sexta rodada da Liga dos Campeões. A bola vai rolar a partir das 17 horas (de Brasília), no Emirates Stadium.

Onde assistir

A partida vai ter transmissão no SPACE e na MAX.

Hard at work ahead of Monaco tomorrow ? pic.twitter.com/1yAK5pND1D ? Arsenal (@Arsenal) December 10, 2024

Pontuação

Arsenal: dez pontos em cinco jogos, começou a rodada na 7ª posição.

Monaco: dez pontos em cinco jogos, começou a rodada na 8ª posição.

Retrospecto das equipes nas últimas cinco partidas

Arsenal: quatro vitórias e um empate.

Monaco: três vitórias e duas derrotas.

Prováveis escalações

Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães e Tierney; Martin Odegaard, Declan Rice e Mikel Merino; Bukayo Saka, Kai Havertz e Gabriel Martinelli



Técnico: Mikel Arteta

Monaco: Radoslaw Majecki; Vanderson, Mohammed Salisu, Thilo Kehrer e Caio Henrique; Denis Zakaria, Lamine Camara e Aleksandr Golovin; Maghnes Akliouche, Ben Seghir e Breel Embolo



Técnico: Adi Hutter

Arbitragem

Davide Massa é o árbitro da partida, com Filippo Meli e Stefano Alassio como assistentes. Daniele Chiffi fica no comando do VAR.