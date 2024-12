A um mês de estrear em torneio nos EUA, Santos segue sem técnico e com elenco indefinido

Falta exatamente um mês para o Santos estrear na Orlando Cup - Pro Series, torneio de pré-temporada nos Estados Unidos. Este será o primeiro jogo do Peixe em 2025. O clube, porém, segue sem técnico.

A diretoria garante que já está acertada com o substituto de Fábio Carille, porém mantém o nome em sigilo. A esperança é anunciá-lo até sexta-feira.

O mais cotado é de Gustavo Quinteros, que está dirigindo o Vélez Sarsfield. A equipe é a atual líder do Campeonato Argentino e tem mais duas partidas para disputar em 2024.

Já Luís Castro ficou distante. O português era o plano A do Santos, porém afirmou que não pretende voltar a trabalhar antes do meio de 2025.

O Alvinegro Praiano está sem técnico após demitir Fábio Carille. O treinador foi mandado embora no último dia 18, logo após confirmar o título da Série B do Campeonato Brasileiro.

A chegada de um novo comandante é de suma importância para a montagem do elenco. O Santos espera mudar mudar cerca de 50% do time para 2025. Diversos jogadores, aliás, estão com o futuro em aberto.

A estreia do Peixe na Orlando Cup - Pro Series está marcada para o dia 11 de janeiro, contra o Atlético Nacional-COL, no Inter&Co Stadium, em Orlando, na Florida.

Na próxima temporada, o Alvinegro Praiano irá disputar Série A do Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Paulista.