Yuri, Memphis e Garro participam de 91% dos gols do Corinthians após trio

O trio GYM — formado por Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay — foi o principal motivo do Corinthians decolar na reta final da temporada, escalar a tabela do Brasileirão e conseguir uma vaga na Libertadores. Os números comprovam isso.

Gols e assistências de sobra

O Corinthians marcou 37 gols após a estreia de Memphis, sendo que 34 tiveram a participação de pelo menos um deles. O número representa 91,8% dos tentos anotados pelo clube desde a partida contra o Atlético-GO, pelo Brasileirão, no dia 21 de setembro.

Os três nem sempre estiveram em campo juntos. Memphis saiu do banco algumas vezes, não jogou na Copa do Brasil, e esteve suspenso — assim como Yuri — em uma partida.

Quem mais participou foi Yuri Alberto. O camisa 9, artilheiro do futebol brasileiro e do Brasileirão em 2024, marcou 14 gols e deu duas assistências nos 17 jogos desde a formação do trio.

Garro aparece logo atrás, e Memphis vem por último. O argentino foi às redes seis vezes e deu oito assistências, e o holandês marcou sete gols e deu quatro passes.

O Corinthians só passou em branco duas vezes dentro deste período, ambas contra o Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil.

Os únicos três gols sem participação do trio GYM foram marcados por Igor Coronado, Cacá e Charles. O meia foi às redes na vitória sobre o Fortaleza na Sul-Americana, o zagueiro marcou contra o Athletico no Brasileirão, e o volante deixou o dele no último jogo do ano, contra o Grêmio, também pelo Brasileiro.

Gols do Corinthians com trio GYM

Corinthians 3 x 0 Atlético-GO (Brasileirão)

Romero (Garro)

Romero (Yuri Alberto)

Garro (Igor Coronado)

Corinthians 3 x 0 Fortaleza (Sul-Americana)

Romero (Yuri Alberto)

Igor Coronado

Pedro Henrique (Memphis)

São Paulo 3 x 1 Corinthians (Brasileirão)

Yuri Alberto (Carrillo)

Corinthians 2 x 2 Internacional (Brasileirão)

Yuri Alberto (Memphis)

Yuri Alberto

Corinthians 5 x 2 Athletico (Brasileirão)

Matheuzinho (Garro)

Cacá

Memphis

Garro

Yuri Alberto (Talles Magno)

Corinthians 2 x 2 Racing (Sul-Americana)

Yuri Alberto (Memphis)

Yuri Alberto (Garro)

Cuiabá 0 x 1 Corinthians (Brasileirão)

Memphis

Racing 2 x 1 Corinthians (Sul-Americana)

Yuri Alberto (Memphis)

Corinthians 2 x 0 Palmeiras (Brasileirão)

Garro (Matheuzinho)

Yuri Alberto (Garro)

Vitória 1 x 2 Corinthians (Brasileirão)

Yuri Alberto (Garro)

Memphis (Garro)

Corinthians 2 x 1 Cruzeiro (Brasileirão)

Memphis

Yuri Alberto (André Ramalho)

Corinthians 3 x 1 Vasco (Brasileirão)

Gustavo Henrique (Garro)

Garro (Romero)

Garro (Romero)

Criciúma 2 x 4 Corinthians (Brasileirão)

Garro (Matheus Bidu)

Matheus Bidu (Garro)

Yuri Alberto (Romero)

Yuri Alberto (Romero)

Corinthians 3 x 0 Bahia (Brasileirão)

Memphis (Yuri Alberto)

Yuri Alberto (Carrillo)

Memphis

Grêmio 0 x 3 Corinthians (Brasileirão)

Yuri Alberto

Charles (Romero)

Memphis