Vini Jr. volta, faz gol e Real Madrid derrota a Atalanta pela Liga dos Campeões

Recuperado de uma lesão muscular que o deixou afastado dos últimos quatro jogos, o brasileiro Vini Jr. retornou, nesta terça-feira, ao time do Real Madrid na vitória, por 3 a 2, sobre o Atalanta, em Bérgamo, na Itália, pela sexta rodada da Liga dos Campeões.

O brasileiro fez um dos gols e deu uma assistência para Bellingham fazer outro. Mbappé autor do primeiro gol do time espanhol deixou o campo machucado ainda na primeira etapa.

O Real diminuiu a pressão na competição, ao chegar aos nove pontos, na 17ª colocação, enquanto a Atalanta, líder do Campeonato Italiano, perde a invencibilidade de 14 jogos, com nove vitórias consecutivas, e permanece com 11 pontos, na sétima colocação.

O jogo começou em alta velocidade. Mbappé só não marcou a um minuto de jogo porque o goleiro Carnesecchi fez bela defesa. Dois minutos depois, Lookman respondeu na mesma moeda pela Atalanta e Courtois apareceu bem no lance.

Mas o gol do Real não demorou a sair. Mbappé em jogada rápida abriu o placar, aos nove minutos. A Atalanta não se intimidou e foi ao ataque, abrindo espaço para o Real. A intensidade da partida era intensa. As equipes se revezam no ataque, sempre com perigo.

Aos 35, Mbappé sente dores e é substituído por Rodrygo. Aos 345, Kolasinac recebe na entrada da área e é derrubado por Tchouaméni. O belga De Ketelaere bate muito bem e empata a partida.

O segundo tempo começou no mesmo ritmo. A Atalanta, confiante, foi em busca da virada, mas acabou surpreendida em dois minutos com dois gols do Real.

Aos 11, Vini Jr. pegou uma sobra e fez 2 a 1. Aos 13, Bellingham acertou belo chute de pés esquerdo para fazer 3 a 1.

Mais uma vez a Atalanta mostrou-se forte psicologicamente e teve forças para ir ao ataque. Descontou aos 20 minutos, com Lookman, um dos melhores em campo.

Com o ímpeto da Atalanta em busca de pelo menos o empate, o Real encontrou mais espaços para tocar a bola e criar melhores oportunidades para ampliar a vantagem.

Na parte final do jogo foi a Atalanta que passou a buscar os contra-ataques. Aos 30 minutos, Kolasinac por pouco não empatou. Aos 32, Courtois defende chute perigoso de Samardzic.

A Atalanta tentou o empate até o final, empurrada pela torcida, mas parou na boa atuação de Courtois e teve a invencibilidade quebrada.