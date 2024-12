Telles minimiza desgaste do Botafogo: 'Nossa ambição é maior que o cansaço'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O lateral esquerdo Alex Telles minimizou o desgaste da delegação do Botafogo, que encarou uma viagem de mais de 14 horas para Doha logo após conquistar o título brasileiro no último domingo (8), no Nilton Santos. O time estreia na Copa Intercontinental nesta quarta (11), contra o Pachuca, do México, pelas quartas de final da competição.

Eu, particularmente, na minha carreira inteira, sempre procurei trabalhar de degrau em degrau. E esse grupo está fazendo desta forma. Cada vez que ganhamos, a gente não quer parar, nossa ambição é maior do que o cansaço. Esse grupo está muito focado nos objetivos, o fato de estarmos aqui mostra o quanto o grupo fez um grande trabalho. Não podemos parar por aqui, vamos fazer de tudo para conquistar mais esse objetivo

Alex Telles

Telles detalhou como foi a rotina do elenco alvinegro após a chegada em Doha. O descanso foi a grande prioridade neste primeiro dia na capital do Qatar.

Obviamente que não é simples, mas a gente também está acostumado com essa rotina. Eu, basicamente, dormi a manhã inteira. Só acordei na hora do almoço para poder me recuperar bem, se alimentar, e a partir daí, foi

Alex Telles

*Em atualização