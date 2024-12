Sporting sofre virada do Club Brugge e perde chance de retornar ao G8 da Liga dos Campeões

Nesta terça-feira, em confronto válido pela sexta rodada da primeira fase da Liga dos Campeões, o Sporting visitou o Club Brugge no Jan Breydel Stadium, perdeu por 2 a 1, de virada, e desperdiçou a oportunidade de retornar ao G8 da competição continental. Geny Catamo foi quem marcou para os visitantes, enquanto Eduardo Quaresma (contra) e Casper Nielsen anotaram para a equipe da casa.

Com o revés, o Sporting permaneceu com dez pontos, atualmente na 12ª colocação da tabela, e não aproveitou a chance de retornar ao G8, zona que garante acesso direto às oitavas de final. Caso vencesse, o clube português alcançaria os 13 somados e chegaria à quinta posição. Com a vitória, o Club Brugge também ficou com dez unidades, agora na 14ª colocação.

O Sporting volta aos gramados no próximo sábado, às 17h30 (de Brasília), quando recebe o Boavista no Estádio José Alvalade, pela 14ª rodada do Campeonato Português. No domingo, às 09h30, o Club Brugge recebe o Genk, no Jan Breydel Stadium, pela 18ª rodada do Campeonato Belga.

O placar foi inaugurado pelo Sporting logo aos três minutos do primeiro tempo. Em jogada de contra-ataque pela ponta esquerda, Quenda finalizou e acertou a trave. No rebote, Geny Catamo apareceu sem marcação na pequena área para concluir e balançar as redes.

Aos 24 minutos da etapa inicial, o Club Brugge empatou. Após cruzamento pela direita, Tzolis arrematou de primeira. Ao tentar afastar, Eduardo Quaresma, defensor do Sporting, errou e jogou contra a própria meta, marcando contra.

O Club Brugge virou o resultado aos 38 minutos do segundo tempo. Em jogada de contra-ataque, Vanaken fez lançamento e encontrou Casper Nielsen que, em velocidade e cara a cara com o goleiro Israel, chutou rasteiro, cruzado.