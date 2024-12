Sport anuncia contratação do atacante Gustavo Maia até o fim de 2026

Nesta terça-feira, o Sport anunciou a contratação do atacante Gustavo Maia, de 23 anos. O contrato do atleta é válido até dezembro de 2026.

Neste ano, Gustavo se destacou no Náutico, durante a disputa da Série C. Em 17 partidas, marcou seis gols.

Além do time pernambucano, o atleta soma passagens pelo Barcelona B, Internacional e Vila Nova. Em 2020, o jogador ainda disputou dois amistosos com a camisa da Seleção Brasileira sub-20.

A pré-temporada do Sport se inicia no dia 26 de dezembro. Já o primeiro jogo acontece no dia 11 de janeiro (sábado), às 18h30 (de Brasília), contra o Afogados, pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano.