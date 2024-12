Souza projeta 2025 do Vasco e revela que "ajudaria muito mais" como zagueiro

Nesta terça-feira, em entrevista ao BTB Sports, o meio-campista Souza, atleta que pertence ao Vasco, falou sobre o desempenho do Cruzmaltino neste final de temporada, revelou as pretensões do clube carioca para 2025 e em qual posição conseguiria ajudar mais a equipe.

"O Vasco já tinha, se eu não me engano, quatro ou cinco anos que não disputava uma competição sul-americana. Podendo voltar agora, em um momento de ascensão do clube, sabemos que o torcedor quer o resultado de uma hora para outra. É normal, nós também queríamos, mas sabemos que as coisas demoram a acontecer. Neste ano, não nos preocupamos tanto com a zona de rebaixamento, que é algo que vinha machucando a nós e os torcedores do Vasco", declarou.

"Em 2025, poderemos brigar por coisas maiores. A Sul-Americana nos presenteia para que, na próxima temporada, possamos almejar coisas maiores. Acho que esse final de ano, no conjunto de tudo, acabou sendo bom, e espero que na próxima temporada, consigamos dar mais alegria ao torcedor", continuou.

"Já estou há mais de dois meses treinando na zaga, acho que poderia ajudar muito mais ali como central, por ter uma saída de bola boa, ainda tenho velocidade. Sou alto, tenho impulsão e já joguei na Turquia alguns jogos de zagueiro. Me sentia muito bem, porém não queria porque eu tinha uma condição física que me permitia correr para todos os lados, fazer gol. Hoje, olhando a minha situação atual, acho que poderia ajudar muito o clube nessa posição", disse.

"Aonde o Vasco precisar, vou poder ajudar. Estou muito melhor do que quando cheguei, todo mundo sabe que depois de cirurgia não é fácil. Ano que vem as coisas vão ser melhores tanto para o Sousa quanto para o Vasco", completou Souza.

Contratado em julho deste ano, Souza é formado nas categorias de base do próprio Vasco e soma passagens por vários clubes, dentre eles São Paulo, Porto, Grêmio, além de ter atuado pela Seleção Brasileira em três oportunidades, durante amistosos entre 2014 e 2015.

Após novos problemas administrativos, que envolveram inclusive a SAF e a 777 Partners, o Vasco encerrou mais uma temporada longe do protagonismo no futebol brasileiro. No primeiro semestre, a temporada do clube teve uma dolorosa eliminação na semifinal do Campeonato Carioca para o Novo Iguaçu. Além disso, altos e baixos no Brasileirão no qual a equipe encerrou na décima colocação, com 50 pontos, conquistando a vaga na Copa Sul-Americana de 2025.

O melhor momento do Cruzmaltino veio na Copa do Brasil. O time chegou à semifinal do torneio, mas foi eliminado pelo Atlético-MG, que acabou derrotado posteriormente na decisão para o Flamengo.