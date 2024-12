Sesi Bauru vence o Mackenzie e assegura vaga na Copa Brasil de vôlei

O Sesi Bauru confirmou o favoritismo e conquistou mais um triunfo na Superliga feminina de vôlei. Na noite desta segunda-feira, o time do interior paulista venceu o Batavo Mackenzie por 3 sets a 0, parciais de 25-18, 25-18 e 25-15.

O resultado assegurou o Sesi Bauru como um dos oito melhores do primeiro turno da Superliga. Desta forma, a equipe está garantida na disputa da Copa Brasil.

O duelo teve Acosta como grande destaque. A venezuelana marcou 14 pontos e recebeu o Troféu VivaVôlei como a melhor em quadra.

Mais Superliga

No outro jogo do dia pela Superliga feminina, o Fluminense derrotou o Brasília por 3 sets a 1, parciais de 25-20, 18-25, 25-16 e 25-19 e chegou ao sexto lugar da classificação, com 16 pontos.