Sem minutos no Real Madrid, Arda Guler desperta interesse do Bayer Leverkusen, aponta jornal

Sem minutos de jogo no Real Madrid, o meia turco Arda Guler, de apenas 19 anos, passou a despertar interesse de outros times europeus e o Bayer Leverkusen já entrou em contato com o jogador para entender a situação, segundo o jornal Sky Sports.

Contratado pelo Real Madrid vindo do Fenerbahce, da Turquia, em julho de 2023, Arda Guler disputou apenas 29 jogos nesse período. O meia marcou sete gols e deu uma assistência.

Segundo o jornal, o Bayer Leverkusen, que já tinha demonstrado interesse no jogador ainda no Fenerbahce, entrou em contato com o staff de Arda Guler e abriu as portas do clube, em caso de saída do clube espanhol. No entanto, a equipe alemã ainda não fez nenhum contato com o Real Madrid, que não tem interesse em liberar o jogador na próxima janela de transferências, em janeiro.

Nesta edição do Campeonato Espanhol, Guler entrou em campo 12 vezes, sendo titular em cinco oportunidades, com somente 41 minutos por jogo. Em todas as competições, foram 17 jogos, com um gol marcado e uma assistência.

O Real Madrid entra em campo nesta terça-feira, às 17 horas (de Brasília), quando visita a Atalanta, pela sexta rodada da Liga dos Campeões, no Gewiss Stadium. O time do técnico Carlo Ancelotti ocupa apenas a 24ª posição, com seis pontos. Enquanto o clube italiano é o 5º colocado, com 11 tentos.