Saiba quando o Corinthians vai descobrir seus adversários na fase prévia da Libertadores

Depois de uma arrancada incrível no Campeonato Brasileiro deste ano, o Corinthians terminou a competição em sétimo lugar e conseguiu a classificação para a fase preliminar da Copa Libertadores de 2025.

Após buscar o seu objetivo de participar do mais nobre torneio de clubes da América do Sul, o time paulista vai conhecer os seus adversários no dia 19 de dezembro.

A Conmebol divulgou nesta terça-feira, a data de sorteio do confrontos para a disputa desta fase. O Bahia é outra equipe brasileira que vai jogar esta etapa do torneio.

A fase preliminar da Libertadores é disputada em três fases, mas os brasileiros só entram na segunda etapa. A partir daí são 16 equipes divididas oito chaves. Os times jogam duas partidas, em casa e fora de casa, e os vencedores avançam.. Na terceira etapa, das oito equipes que restaram, quatro se classificam para a fase de grupos da Libertadores.

A segunda fase está prevista para acontecer nos dias 19 e 26 de fevereiro, e a terceira acontece nos dias 5 e 12 de março. Ainda faltam alguns times para definir todas as equipes que vão disputar o torneio, mas a maioria já é conhecida.

VEJA OS TIMES QUE VÃO JOGAR A FASE PRELIMINAR DA LIBERTADORES

Bahia (Brasil)

Corinthians (Brasil)

Deportes Iquique (Chile)

Ñublense (Chile)

Barcelona de Guayaquil (Equador)

El Nacional (Equador)

Cerro Porteño (Paraguai)

Nacional-PAR (Paraguai)

Melgar (Peru)

Alianza Lima (Peru)

Boston River (Uruguai)

Defensor Sporting (Uruguai)

Universidad Central (Venezuela)

Monagas (Venezuela)

Santa Fe (Colômbia)