Romário confirma presença em jogo de despedida de Adriano no Maracanã

Romário será mais um craque no jogo de despedida de Adriano, no domingo (15), no Maracanã. Ele se junta a nomes como Vagner Love, Aloísio Chulapa, Edílson Capetinha e Emerson Sheik na festa que acontecerá em homenagem ao Imperador. Nomeada "A Última Batalha do Imperador", a partida acontece a partir das 17h (de Brasília).

Estes craques estarão no time de jogadores que defenderam a camisa do Flamengo e serão comandados por Zico. Eles jogarão contra os amigos de Adriano de sua época na Inter de Milão, incluindo Ronaldo Fenômeno.

"Esse jogo parece um sonho para mim. Além de reencontrar meus companheiros de campo, e não serão poucos, ainda receberei ídolos da minha infância, referências da minha vida, como o Romário, mais um nome confirmado. Estou até ficando nervoso e ansioso (risos), mas muito feliz por tanto carinho. Espero o Maraca cheio e que as pessoas possam se divertir", disse Adriano.

Os ingressos para a partida estão sendo comercializados pelo site oficial do evento, com preços que variam entre R$ 75 e R$ 500.

Veja valores dos ingressos para a despedida de Adriano

Setores Norte e Sul

R$ 75

Setor Leste Superior

R$ 80

Setor Leste Inferior

R$ 90

Setor Oeste Inferior

R$ 95

Maracanã Mais

R$ 500

Todos os ingressos possuem meia-entrada e sócios-torcedores do Flamengo ainda têm 15% de desconto.