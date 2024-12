Rodrygo fala sobre volta após lesão e deseja sorte ao Botafogo na disputa da Copa Intercontinental

Nesta terça-feira, o Real Madrid voltou a vencer na Liga dos Campeões depois de duas derrotas seguidas. Com gols de Vini Jr., Mbappé e Bellingham, a equipe espanhola visitou a Atalanta no Gewiss Stadium e triunfou por 3 a 2. Após a partida, Rodrygo falou sobre sua volta de lesão e afirmou que o foco do elenco comandado por Ancelotti ainda não é na Copa Intercontinental, que contará com a presença do Botafogo, devido ao "calendário apertado".

"Está um pouco difícil nas últimas semanas. Nunca foi de ter lesões e, ultimamente, elas têm me complicado um pouco. Voltei contra o Getafe, logo depois a partida contra o Bilbao, quando atuei mais do que eu podia. Isso também pode atrapalhar um pouco, por isso que no jogo passado teve essa gestão de minutos", declarou o brasileiro, em entrevista à TNT.

No dia nove de novembro, durante goleada por 4 a 0 do Real Madrid sobre o Osasuna, Rodrygo sofreu uma lesão no músculo reto abdominal da perna esquerda, contusão essa que o deixou de fora dos gramados por aproximadamente quatro semanas.

"Esse calendário está bem apertado para nós, você vê jogadores que quase nunca machucam, que foi o meu caso, do Vini, do Camavinga, todo mundo tendo lesão. Está sendo complicado, mas é o que temos pela frente, a gente precisa seguir treinando, descansando nos dias que pudermos e seguir com as vitórias", afirmou.

"Ainda não deu para pensar, estamos tendo tantos jogos ultimamente, não está dando para pensar muito à frente, agora é pensar no Rayo Vallecano. Quero desejar sorte para o Botafogo na competição (Copa Intercontinental) e, se encontrarmos eles na final, que seja um grande jogo", finalizou Rodrygo.

O Glorioso entra nas quartas de final da Copa Intercontinental, onde enfrentará o Pachuca, do México, no estádio 974, em Doha, no Catar. Quem passar terá pela frente o Al Ahly, do Egito, no dia 14 de dezembro. O Real Madrid, por sua vez, já está na grande final. Desta forma, o Botafogo pode enfrentar o time espanhol no dia 18 de dezembro.

O Real Madrid volta as gramados no próximo sábado, às 17h (de Brasília), quando visita o Rayo Vallecano, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol.