Resultados do NBB: Minas perde invencibilidade de 12 jogos

O KTO Minas voltou a sentir o amargo sabor de uma derrota no NBB, o Novo Basquete Brasil. Após 12 jogos sem perder no torneio, o time de Belo Horizonte caiu fora de casa diante do Vasco na noite desta segunda-feira por 81 a 64.

O veterano ala Marquinhos ? ex-Seleção Brasileira ? foi o destaque da vitória vascaína ao marcar 17 pontos. Do lado do Minas, Montero terminou o duelo com um duplo-duplo: 12 pontos e 14 rebotes.

Apesar da derrota, o Minas segue como o primeiro colocado da classificação do NBB, com 13 vitórias e 2 derrotas. O Vasco soma 9 triunfos e está em quinto lugar.

Agora, o Minas deixa o NBB um pouco de lado e foca na Champions League das Américas. O time estreia na competição na sexta-feira contra o Biguá, do Uruguai.

Confira todos os resultados desta segunda no NBB

Vasco 81 x 64 Minas;



Unifacisa 66 x 70 Mogi;



Basquete Cearense 55 x 75 São José.