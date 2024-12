Rebaixado, Cuiabá oficializa saída do atacante Jonathan Cafú

O Cuiabá oficializou na manhã desta terça-feira a saída do atacante Jonathan Cafú. No comunicado de despedida, o clube agradeceu a dedicação e o profissionalismo do atleta e desejou sorte no decorrer da carreira.

Jonathan Cafú já havia se despedido do clube na última segunda-feira. Através de sua conta no Instagram, ele relembrou os bons momentos na equipe e os desafios enfrentados.

"Celebramos juntos três títulos estaduais, enfrentamos desafios imensos e escrevemos páginas que ficarão eternamente no meu coração. Quero expressar minha gratidão ao presidente e toda a estrutura do clube, que sempre me apoiaram e acreditaram em mim. Aos meus companheiros, que foram minha família dentro e fora de campo, e à torcida, que nunca deixou de vibrar e nos empurrar para frente, o meu mais sincero obrigado", escreveu.

Autor do nosso primeiro gol na Série A do Brasileirão, o atacante Jonathan Cafú está na história do Dourado! ? Em quatro temporadas vestindo o manto, foram 156 jogos, 15 gols, 17 assistências e três títulos estaduais! O clube agradece seu profissionalismo e dedicação neste... pic.twitter.com/L6wP8DxpnQ ? Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) December 10, 2024

Em quatro temporadas no Cuiabá, Jonathan Cafú realizou 156 jogos, marcou 15 gols e contribuiu com 17 assistências, além de ter conquistado três títulos estaduais. Ele também ficou marcado por ter feito o primeiro gol da equipe na Série A do Campeonato Brasileiro, em 2021.

Apesar dos feitos, Jonathan Cafú teve uma temporada de 2024 abaixo pelo Cuiabá e fez parte do elenco rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Assim, Jonathan é mais um jogador experiente a deixar o Cuiabá após o fim do Brasileirão. Na última segunda-feira, o clube já havia comunicado a saída do goleiro Walter.