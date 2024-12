PSG 'português' vence RB Salzburg e tira corda do pescoço na Champions

O PSG se sentiu em casa mesmo jogando na Áustria e bateu o Red Bull Salzburg por 3 a 0 nesta terça-feira (10), na Red Bull Arena, pela sexta rodada da Champions League.

A vitória dos franceses foi portuguesa, pelo menos nos gols. Gonçalo Ramos e Nuno Mendes balançaram a rede adversária e garantiram o triunfo fora de casa. Doué fechou o placar com um golaço coletivo.

O resultado fez o PSG respirar na Champions League. A equipe francesa chegou aos sete pontos e assumiu a 24ª colocação, entrando na zona de classificação para o mata-mata da Champions a duas rodadas do fim da primeira fase.

O RB Salzburg segue afundado. A equipe austríaca aparece na 32ª colocação com apenas três pontos e vê o sonho de uma vaga no mata-mata distante.

As duas equipes voltam a campo pela Champions no dia 21 de janeiro, às 17h (de Brasília). O PSG recebe o Manchester City, e o RB Salzburg visita o Real Madrid. Os dois jogos serão válidos pela sétima rodada.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de monólogo do PSG. Fora de casa, os franceses controlaram todos os 45 minutos iniciais e levaram muito perigo ao gol defendido por Schlager. Gonçalo Ramos, no entanto, precisou de três oportunidades para aproveitar uma delas e colocar os visitantes à frente. Inoperante, o Salzburg conseguiu encaixar somente um contra-ataque e que terminou em chute ruim.

O PSG apenas administrou a vantagem na etapa final e matou o jogo sem muito esforço. Mesmo atrás no placar e em casa, o Salzburg se manteve retrancado e viu o time visitante rondar a sua área durante a meta final da partida. Os franceses, no entanto, pouco espetaram efetivamente em busca do segundo gol. Mesmo assim, ele veio na reta final do duelo, o que deixou os minutos restantes mais lentos. Ainda deu tempo para o PSG mostrar entrosamento coletivo e anotar um golaço.

Lances importantes e gols

Schlager vacila, mas salva. Hakimi recebeu com espaço na entrada da área e soltou o pé no meio do gol. Schlager espalmou para frente e viu ela se oferecer para Gonçalo Ramos. O português cabeceou no canto esquerdo alto, mas o goleiro voou e espalmou.

Salzburg dá sinal de vida. Pressionado, o time austríaco fez transição rápida após roubar bola no meio de campo, e Nene apareceu livre pela esquerda da área. Ele finalizou cruzado, mas pegou mascado na bola.

Inacreditável, Gonçalo Ramos. Vitinha encontrou Hakimi livre pela direita na área. O marroquino só ajeitou para o meio. Gonçalo Ramos teve caminho livre para empurrar para as redes, mas furou.

Agora sim, Gonçalo: 1 x 0. Em lance parecido com o anterior, Hakimi foi lançado por Barcola na segunda trave e ajeitou de cabeça para Gonçalo Ramos. O português se jogou na bola e completou para as redes.

Perdeu! Barcola saiu cara a cara com Schlager na reta final do primeiro tempo e tentou uma cavadinha na saída do goleiro. Ele tirou do adversário, mas mandou rente à trave.

Nuno Mendes mata o jogo: 2 x 0. Já no segundo tempo, Doué recebeu no fundo pelo lado esquerdo e tocou para o meio. Nuno Mendes chegou finalizando de primeira e mandou a bola no ângulo esquerdo de Schlager.

Doué faz golaço: 3 x 0. Hakimi tabelou com Lee pelo lado direito e deixou Doué livre para finalizar no meio da área. Ele mandou no ângulo direito de Schlager.

FICHA TÉCNICA

RB SALZBURG 0 x 3 PSG

Data e horário: 10 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília)

Competição: 6ª rodada da Champions League

Local: Red Bull Arena, em Salzburgo (AUT)

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Assistentes: Stuart Burt (ING) e James Mainwaring (ING)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

Gols: Gonçalo Ramos (29'/1°T), Nuno Mendes (26'/2°T), Doué (39'/2°T)

Cartões amarelos: Guindo, Gourna-Douath, Capaldo (SAL)

RB Salzburg: Schlager; Guindo, Baidoo, Dedic e Capaldo; Gourna-Douath (Bajcetic), Bidstrup (Kawamura), Gloukh (Terzic), Nene e Yeo (Clark); Ratkov (Daghim). Técnico: Pepijn Lijnders

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes (Lucas Hernández); João Neves, Vitinha e Fabián Ruíz (Zaire-Emery); Lee, Barcola e Gonçalo Ramos (Doué). Técnico: Luis Enrique